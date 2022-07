Korda György elsírta magát a meghatottságtól

Elképesztő élményben volt része azoknak, akik szombat este a Balaton déli partján fekvő aprócska és csendes településen a legnépszerűbb pizzéria felé sétáltak: a színpadról, mindenki meglepetésére, Balázs Klári és Korda György beszélt telefonon hozzájuk. A népszerű páros hangját hallva pecek alatt masszív tömeg gyűlt össze, Gyuri bácsi és Klárika üdvözletét hallva pedig kitört a hangorkán, olyan hangulat kerekedett, hogy még kilométerekkel arrébb is lehetett hallani a skandálást: „Gyuri bácsi, Gyuri bácsi!"

Fotó: Bors

Forró hangulat Siófok Sóstón

Az előzményekről: Siófok Sóstón az egyik legkülönlegesebb programlehetőség a helyi pizzéria teraszán várja a nyaralókat. Itt énekel ugyanis hetente több alkalommal a The Voice című, hazánkban is nagy sikerrel futó tehetségkutató egyik emblematikus énekese és finalistája, Weisz Viktor. A muzsikus idén ünnepli sóstói jelenlétének huszadik évfordulóját, a helyiek és a nyaralni érkezők számára ő az egyik biztos pont, ha kikapcsolódásról van szó: másfél órás koncertjei alatt idősek és fiatalok együtt éneklik vele a hazai és nemzetközi slágerek szövegeit. Viktor egyik különleges képessége, hogy nagyon ügyesen utánozza Horváth Charlie-t (közös daluk is megjelent), Pataky Attilát, Máté Pétert és akár Korda Györgyöt is, akivel személyes jó barátságban vannak.

Fotó: Weisz Viktor/Facebook

„Jesszusom, a mi dalunk szól ott?”

Szombat este, amikor Viktor épp Kordáék Reptér című megaslágerét énekelte, a nézők soraiban álló munkatársunk felhívta telefonon Balázs Klárit, hogy meghallgassa vele, milyen elképesztő buli kerekedett.

A hívás ugyan éjfél előtt pár perccel érkezett, de Klári a második csörgésre már fel is kapta a telefont. Az énekesnő a késői időpont ellenére is csilingelő hangon szólt a készülékbe, és az első kérdése máris az volt, hogy mi ez a hatalmas buli a háttérben?

– Jesszus, a mi dalunk szól ott? Hol vagytok, mi ez a sok ember? Egy fesztivál? – kérdezte érdeklődve, majd amikor meghallotta, hogy egy aprócska pizzériában gyűlt össze ilyen ekkora közönség, elérzékenyült.

– De aranyosak vagytok! – mondta Klárika meghatódva.

Táncoltak, énekeltek a járókelők is

Klári és Gyuri elképedve hallgatták az éneklő tömeget, majd azt kérték, hogy hadd beszéljenek ők is Viktorral. Az énekes erre a kezébe vette a telefont, majd – a hírességek engedélyével – kihangosította azt. Ekkor szóltak Kláriék először a tömeghez. A hangjuk lavinát indított el, az utcán sétáló emberek mind odagyűltek a színpad elé, táncolva, kiabálva énekelték az év slágerét, majd további Korda-Balázs Klári dalokat. A házaspár boldogan segítette a telefonon keresztül a tömeg éneklését, a siker pedig elképesztő volt, ami Klárikáékat is mélyen meghatotta.

A házaspárt könnyekig meghatotta a közönség szeretete

– Még mindig nem találom a szavakat, olyan fantasztikus élmény volt! – lelkendezett hétfőn délelőtt a telefonban Balázs Klári. – A telefonon keresztül éreztük az emberek szeretetét, a lelkesedést, a bulit. Arra Gyuri és én is különösen büszkék vagyunk, hogy így, egy telefonon keresztül is fantasztikus bulit tudtunk csinálni! Elképesztő… Életünk legkülönlegesebb koncertélménye volt ez! – tette hozzá még két nappal az esemény után is a történtek hatása alatt álló énekesnő. – Gyuri számára a közönség szeretete a minden. Életelixír injekció, ami a szívéig szalad.

A megható pillanatról természetesen videó is készült: