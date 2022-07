Itt a nem várt fordulat, Curtis újra összejött exével

Hetek óta Curtisről, a magyar sztár-rapperről szólnak a hírek: a magánéletét tekintve, valamint a szakmai pályafutását illetően is a zenész körül mozog a sajtó. A rapper ugyanis különvált Majkától, mert újra nem jelent meg egy fontos fellépésen, így bejelentette: egyedül folytatja zenei karrierjét. Eddig úgy lehetett tudni a magánéletben is egyedül maradt, hiszen korábban két év után külön utakon folytatták kosárlabdázó szerelmével, ezt követően Krisztikével, kisfia édesanyjával is szakítottak. Egy ma hajnali Instagram-sztoriból azonban most az derül ki, hogy a sportolóval éppen felmelegítik a káposztát, azaz megpróbálják újra együtt.

A képen ugyanis Barnai Judit, profi kosárlabdázó látható, akivel korábban Curtis egy párt alkotott, és aki le sem tagadhatná, hogy régi kedvese iránt ismét heves érzelmei támadtak, hiszen megosztott egy képet, melyen szemmel láthatóan nagy a szerelem.

A sztoriban egy csinos női láb, annak tulajdonosa jégkrémmel a kezében Curtis mellett ül, aki éppen szivarozik. A romantikus kapcsolatot Judit sem tagadja, az ő képe a bejelentésről itt tekinthető meg.