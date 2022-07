Hátborzongató képsorok, kis híján medvetámadás áldozata lett Shane Tusup – videó

Annak ellenéne, hogy Shane Tusup nagy erdő járó hírében áll, még sohasem találkozott ilyen közelről az életveszély és a halálfélelem ilyen erős egyvelegével, mely Tusnádfürdőn jött vele szembe. Úgy esett ugyanis, hogy a most is éppen Erdélyben nyaraló, nagy állatbarát edző egy megtermedt macival találta szemben magát, aki nem éppen volt cukiskodó kedvében. Shane ezt nem tudhatta, még az autó ajtaját is kinyitotta, és kiköszönt neki.

Szia, baba!

– aranyoskodott a medvével, azonban a maci erre kis híján rátámadt az amerikai-magyar edzőre, aki éppen hogy be tudta húzni lábait a kocsiba. Az Instagram videón látszik, hogy a helyzet csöppet sem volt veszélytelen, de Tusup szokásához híven, a humoros oldalát is próbálta megfogni amellett, hogy mindannyiunkát óvatosságra int.

Oké, a neve határozottan nem Micimackó volt… és a kilenc életemből egyet biztosan elvesztettem. "A medve nem játék." Kérjük, legyen óvatos, amikor ezeket a gyönyörű lényeket látja.