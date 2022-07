Gyerekei találták holtan a hálószobájában: tragikusan fiatalon elhunyt a színésznő

Shonka Dukureh nemrég mutatkozott be a nagy vásznon az új Elvis Presley filmben. A 44 éves énekesnőt nemrég gyerekei találták holtan antiochiai otthonának hálószobájában. Ők hívták a rendőrséget, akik kizárták a visszaélést a halálával kapcsolatban a jelentések szerint, de csak a boncolás után tudják kizárni az idegenkezűséget is. A rajongók és színésztársai a közösségi oldalakon tisztelegtek a fiatalon elhunyt anyuka előtt és fejezték ki részvétüket a szeretteinek. Shonkaról még a Nashville-i polgármester is megemlékezett, aki annyit írt a Twitteren: "Erőteljes hangja és művészi készsége tovább fog élni zenéjén keresztül, és tiszteljük emlékét ezen a szomorú napon."