Curtis hibázott, de melyikünk nem? - Szavazzon!

Itt volt az ideje, hogy hosszú hallgatás után Curtis tisztázza, miért nem jelent meg a villányi koncertjén, mi történt köztük Majkával, és mi lesz vele ezek után. A rapper exkluzív interjút adott a Borsnak, amelyben elmondta, nincs köze a szakításnak és az elmaradt koncerteknek ahhoz, hogy három évvel ezelőtt kábítószerproblémákkal küzdött. Nyilatkozata óta megszólalt Majka is, aki Curtishez hasonlóan nem akart sárt dobálni.

Olvasóinkat is megosztotta a két híresség kálváriája. Edina szerkesztőségünknek küldött levelében olyan kérdéseket boncolgat, amelyeket talán érdemes szemügyre venni, azelőtt mindenképpen, hogy az ember billentyűzetet ragad és kommentál. Vélemény:

"Őszintén szólva, nem kísérem figyelemmel a bulvár híreket napi szinten. Sőt, még havi szinten sem. Igazából nem érdekel a sztárok magánélete, ki kivel, hol, mikor, miért. Azt gondolom, ennél sokkal fontosabb dolgok történnek a világban, az életünket meghatározó események zajlanak gyakorlatilag nap mint nap. Kivételesen mégis felfigyeltem a Borsban egy hírre, miszerint Majka és Curtis újra szétváltak, és megindult a komment háború a virtuális térben. A hír nem rendített meg, nem okozott álmatlan éjszakát. Egy dolog késztetett arra, hogy tollat ragadjak. Ez pedig az, hogy Curtis, rapperként, engem, aki egyébként ezt a zenei stílust nem érzem magaménak, konkrétan elvarázsolt A lehetne újra február című dalával. A Nyugatosok, Kosztolányi, Babits a tíz ujjukat megnyalnák a dalszöveg hallatán. A lelkemig ér, elmondja mindazt, amit én bölcsészként nem tudnék így megfogalmazni, szavakba önteni. Mondhatnám, hogy sajnálom az újabb szakításukat, de ez nem lenne őszinte. Azt gondolom ugyanis, hogy Curtis sokkal többre hivatott. Egyedül, önállóan is megállja majd a helyét és beteljesíti a küldetését. Aki ilyen dalt, dalokat tud írni, rossz ember nem lehet.

Ne legyünk álszentek, egyikünk sem tökéletes. Mindannyian küzdünk démonokkal, fóbiákkal, ilyen-olyan félelmekkel, hibáztunk is már, ki kevesebbet, ki többet. És kinek van joga ítélkezni? Egyszer mindenki a feljebbvaló ítélőszéke elé kerül, ahol felelnünk kell a tetteinkért, a megváltás reményében. De, nekünk, embereknek nincs jogunk ítélkezni. Tudják, „ Ne ítélj, hogy ne ítéltess”!

Majkán és Curtisen kívül senki sem tudja, hogy mi történt köztük. És nem is tartozik ránk, ez az ő magánügyük.

Esendőek vagyunk mi mindannyian , ahogy ők is. Az, hogy sztárok, ez alól nem ad felmentést. Curtis hibázott, de mondják, melyikünk nem? Művész, érzékeny ember, aki sokkal intenzívebben éli meg az érzéseit, mint mi, átlag emberek. Vajon van jogunk elítélni, számon kérni őt anélkül, hogy tudnánk az igazságot, hogy mi zajlik a lelkében, mit él át, mi történik vele? Nem tisztem megvédeni, nem is szorul rá, de jószándéktól vezérelve mégis azt gondolom, érdemes ezt mindenkinek végig gondolni. Senki nem tökéletes, ne várjuk el ezt a sztároktól sem, hisz ők is emberek. Pont olyanok, mint mi. Annyi különbséggel, hogy Isten adta tehetséggel vannak megáldva. Szóval, támogassuk inkább Curtist és szorítsunk érte, hogy minél több jó dallal, koncert élménnyel ajándékozzon meg bennünket. Hiszem, hogy az élet őt igazolja majd! Azt kívánom, továbbra is hallgasson a szívére, és maradjon őszinte, külvárosi gyerek, aki soha, egyetlen pillanatra sem felejtette el, hogy honnan jött! "