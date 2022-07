Megható bejelentést tett Caramel felesége

Caramel felesége hamarosan kétgyermekes édesanya lesz. Szépen növekszik a pocakja, de a baba pontos érkezésének időpontját nem osztotta meg követőivel. Mint ahogy azt sem, hogy Szofi kistesója kisfiú vagy kislány lesz. Szilágyi Szilvia végre megtörte a csendet, és Instagram-oldalán ezt is megosztotta követőivel.

– Amikor Szofival voltam várandós mindenki, de tényleg mindenki azt tippelte, hogy kisfiú lesz. Én voltam az egyetlen, aki makacsul hitte és tudta, hogy nem lehet más, csakis kislány! Most is ezt éreztem…nem lehet más, csakis kislány, hiszen én annyira lányos anyuka vagyok! Egy gyermek születése hatalmas áldás…de még nagyobb áldásnak érzem azt, ha mindkét nemből megadatik. Óriási öröm és meglepetés Nekünk Ő! Hogyan is lett volna lány, mikor fiú! Örülök, hogy fiú, mert így lesz, akit az apja elvihet a focimeccsre, s akit utána haza is kell hozni, lesz, akivel az apja itthon is kártyázhat, sakkozhat, bélyegezhet, és lesz, akivel megbeszélheti, hogy szerinte mi baja a karburátornak. Nem is beszélve, hogy lesz, aki magától leszalad a sportújságért, és sosem felejti el bedobni a lottószelvényt – írja hosszasan a boldog kismama.

A házaspár nagyon vágyott arra, hogy bővüljön a családjuk. Fotó: Bors

Örülök, hogy fiú, mert majd megmutatja az apjának, hogy egy fiú is szívesen kuktáskodik a konyhán, hogy egy fiúnak is eszébe juthat, hogy a nagymamának másnap lesz a nevenapja, és hogy egy fiú is észreveheti, ha az anyja fodrásznál volt. Örülök, hogy fiú, mert egy fiúból minden lehet, még hajóskapitány, karmester vagy sarkkutató is, de azért jobban szeretném, ha öttusabajnok, vagy feltaláló lenne, vagy valamilyen televíziós személyiség, és ha majd a gyermekkoráról faggatja a riporter a tévében, akkor elmondaná, hogy tulajdonképpen mindent a szülői háznak köszönhet. És ha netán meg akarják mutatni az édesanyja fényképét is, akkor azt a nyári képemet adom oda, a pöttyös ruhásat, a fűzfa alatt – olvasható Szilvia posztjában, melyhez egy fotót is csatolt, és megmutatta, milyen nagy már a pocakja.