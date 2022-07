Balázsovits Lajos: Haumann biztos örül odafönt, hogy én kaptam a helyét

A magyar színész társadalom rengeteg tehetséggel, mi több, élő legendával büszkélkedhet. A Nemzet Színésze címet egyszerre csak 12 művész töltheti be, Haumann halála után a megüresedett helyre a szabályok szerint szinte azonnal mást kellett választani. A szakmai zsűri ezúttal kizárólag és szó szerint a színészóriások, azok a kollégák, akik már a Nemzet Színészei: Almási Éva, Bodrogi Gyula, Cserhalmi György, Lehoczky Zsuzsa, Molnár Piroska, Szacsvay László és Tordy Géza, Csomós Mari, Jordán Tamás, Király Levente és Máthé Erzsi negyven percig tanácskoztak, majd egyhangúlag eldöntötték: a címet Balázsovits Lajos kapja.

„Ez a díj a legmeghatóbb eddig”

Balázsovits, aki a Balázs Béla-díjat és az Érdemes Művész címet is magáénak tudhatja, 2020-ban szülővárosa, Nagykanizsa Díszpolgári címét is megkapta, melyre nagyon büszke, azonban a mostani kitüntetést más okokból tartja mégis nagyobb mérföldkőnek.

Azt bevallhatom, hogy ez a díj a legmeghatóbb eddig. Mert kevés olyan címet tartok számon, ahol ténylegesen a szakma, a kollégák ismerik el a munkádat. Ha a színész társadalom krémje mondja neked, hogy érdemes vagy a címre, akkor az talán tényleg úgy is van – mondta a Bors megkeresésére Balázsovits Lajos, aki a jó hírt is kissé körülményesen tudta meg.

– Nem szoktam felvenni a telefont, ha idegen számot jelez. Így volt ez akkor is, amikor a Nemzeti Színház igazgatója, Vidnyánszky Attila keresett. Évát, a feleségemet viszont elérte, és ő szólt, hogy vegyem fel, mert fontos ügy miatt keresnek. Óriási megtiszteltetés, méltóságteljes kitüntetés, és Haumann biztos örül odafönt, hogy én kaptam meg a helyét! – tette hozzá a legendás színművész.

„Igyekezni fogok, hogy méltó legyek a helyére”

Noha a címet attól a pillanattól kezdve viseli a művész, ahogy azt a titkos szavazáson neki ítélték, a hivatalos dokumentum átadására azonban csak a színházak évadnyitásával kerül majd sor.

– Valamikor szeptember, október környékén adják át hivatalosan az okmányt, ez mindig egy előadáson történik, ünnepélyes keretek között – újságolta el lapunknak a cím új tulajdonosa, és azt is hozzátette, hogy nagyon örül, de örömében a keserűség is keveredik, hiszen a díjat beárnyékolja Haumann elvesztése is.

– Természetesen ez nem tud teljesen felhőtlen lenni, hiszen Péterrel nagyon jó kapcsolatot ápoltunk. Igyekezni fogok, hogy méltó legyek a helyére – mondta Balázsovits.

Együtt örültek a sikernek

A Nemzet Színészének felesége, Almási Éva 2016 óta már a Nemzet Színész címének birtokosa, azonban a féltékenység pici szikrája sem merült fel soha kettejük között.

Évával soha nem konkuráltunk, nem volt irigység, inkább támaszai voltunk egymásnak a nehezebb időszakokban, illetve inkább együtt örültünk a másik sikerének – nyilatkozta a Nemzet Színésze.

40 év után tette le a cigarettát

Nem titok, hogy Balázsovits Lajos évtizedekig dohányzott, s majd’ negyven év után sikerült leszoknia káros szenvedélyéről.

– Amikor kiderült, hogy krónikus obstruktív tüdőbetegségem, vagyis COPD-m van, másnap letettem a cigarettát. Nem hiszem, hogy célt ér az, aki azzal áltatja magát, hogy próbál leszokni. Leszokni nem lehet, csak letenni egyszer és mindenkorra – közölte határozottan Balázsovits, aki arra biztatja az embereket, el se kezdjék a dohányzást, annál is inkább, hiszen a nagy meleg akár légzési nehézségekkel is járhat a cigarettázóknak.

– Szerencsére én nem fulladozom, és nem is kell hogy kimenjek a kánikulába, hanem itthon, a kellemesen hűvös lakásban meghúzom magam, amíg le nem mennek a hőfokok – mondta a színművész, akinek feleségével, Almási Évával egy közös lányuk van, a 47 éves, szintén színésznő, Balázsovits Edit, valamint egy unokájuk született: Fürstner Richárd, ő már fiatal felnőtt, hiszen már 17 éves.