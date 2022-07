Autóbalesetet szenvedett a Barátok Közt sztárja - ez volt az utolsó szava: "Most nekem jönnek!”, majd csattanás

Csütörtökön autóbalesetet szenvedett a Barátok közt fiatal sztárja, Nagy Alexandra, aki a sorozatban Fekete Alizt, a kissé ügyetlen csinos felszolgálót játszotta. A baleset azonban Alexa elmondása szerint egyáltalán nem az ő ügyetlenségéből fakadt, hanem a mögötte haladó autó túlzott sebességéből.

– Egy kereszteződésben várakoztam elsőbbséget adva a szemből egyenesen haladónak, hogy mögötte balra kanyarodhassak majd, de a mögöttem haladó autó fékezés nélkül a kocsimba szállt – írta közösségi oldalán Alexa a baleset okozta sokkból felocsúdva, aki az ütközés pillanatában éppen telefonon beszélt, természetesen kihangosítva.

Alexandra éppen édesanyjával beszélt, amikor autójába száguldottak hátulról Fotó: Sorozatwiki

Amikor látta a visszapillantón, hogy ilyen sebességgel közelednek felé, annyi ideje maradt, hogy elmondja utolsó szavait.

Anyukámmal beszéltem éppen telefonon arról, hogy mindjárt hazaérek. A visszapillantóban megláttam a túl gyorsan közelítő járművet és már csak annyi időm maradt, hogy kinyögjem, “de most nekem jönnek!” - majd csattanás!

– mesélte el követőinek a szörnyű élményeit, és hozzá tette, hogy a telefonja elrepült ebben a pillanatban, így anyukája abban a tudatban maradt még hosszú percekig, hogy valami borzasztó történt lányával. Alexandra végül fel tudta hívni, hogy épen megúszta a balesetet.

El nem tudom képzelni Drága Anyukám mit érezhetett, míg újra nem hívtam, hogy jól vagyok. Mert köszönöm, jól vagyok! Azért vagyok jól, mert minden szörnyűség ellenére a világ gyönyörű hely és az emberek csodálatosak benne! MÁSODPERCEK telhettek el, én még magamhoz sem tértem az ijedtségtől, csak remegő kézzel markoltam a kormányt és kapkodtam a levegőt, mikor már HÁROM autós is megállt, hogy segítsen. Az első, aki rám nyitotta az ajtót és megkérdezte, megsérültem-e, bár nem volt szolgálatban, de egy RENDŐRNŐ volt , a második pedig egy NŐVÉR még a munkaruhájában. Igen, itt megjegyezhetjük, hogy látszólag én vagyok a világ legszerencsésebb szerencsétlenje, karambolozok, de pont akkor, pont Ők járnak arra.

– folytatta Alexandra, aki nyomatékosította írásában, hogy rég találkozott ennyi jó szándékú, segítőkész emberrel, mint aznap délután. Volt, aki a másik autóst tartotta fel, mások hívták a rendőröket, megint mások cukros üdítőt nyomtak a kezébe, míg a színésznő csak a kormányt markolta, és sokkos állapotban kapkodta a levegőt.

Ez az egész nap lehetne egy nagyon traumatikus és szomorú élmény, de én rég nem találkoztam ennyi kedves, jó és segíteni akaró emberrel egyszerre!

– a híresség bejegyzése alatt még kommentben is tovább is folytatta azok felsorolását, akik nem csak testileg, lelkileg is segítették ezekben az órákban, és hálásan köszöni, hogy épségben, megnyugodva térhetett haza. Alexandráért rengetegen aggódnak, barátai sorra fejezik ki, hogy gondolnak rá a nehéz pillanatokban is: Cinthya Dictator, és Farkasházi Réka is üzent a színésznőnek.