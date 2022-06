Újra együtt Fenyő Miklós és Szandi! Óriási bulit csaptak

Óriási tömeg gyűlt össze szombat este Nagykanizsán, hogy együtt bulizhassanak Fenyő Miklóssal az örökzöld slágerekre, s teli torokból énekelhessék a "Csavard fel a szőnyeget”. Ráadásul egy különleges sztárvendég is meglepte az este során a közönséget, aki nem más volt, mint Szandi. A kétszeres eMeRTon-díjas énekesnő lapunknak mesélte el, milyen érzés volt ismét egy színpadon állnia egykori mentorával.

Fotó: Jancsi László

Fantasztikus volt! Eszméletlen nagy összhangban voltunk az én Miklós bátyámmal, olyan, mintha nem is telt el volna ennyi idő egymás nélkül. Mi amúgy is olyanok vagyunk, mint egy család, mondhatni pótapukámként tekintek rá. Így a színpadon is olyan természetes volt minden. Érdekes, mintha visszarepültünk volna az időben, de ugyanúgy benne volt a jelen is. Ezt a közönség is érezte. Szombat este óta sorra kapom az üzeneteket, hogy milyen jó volt minket ismét együtt látni a színpadon- emlékezett vissza a kanizsai bulira az aranytorkú énekesnő, aki ráadásul nem akármilyen ruhakölteményben állt színpadra.

„Én nagyon magaménak érzem a rock and rollt, így a ruhaválasztással sem volt nehéz dolgom. Már csak azért sem, mert van egy nagyon kedves barátnőm, Ticci, ő öltöztet engem. Rockabilly ruhákat készít, és nagyon jól érti a stílusomat is, így teljes értékű, hamisítatlan rock and roll volt a színpadon” – mesélte Szandi.

Fotó: Jancsi László

Nem fog rajtuk az idő

„Kicsit úgy érzem, hogy megfiatalítom Miklós bátyámat újra! Eleve, amint színpadra lép megfiatalodik, de mintha mellettem ugyanaz a 40 éves jampi maradt volna, mint évtizedekkel ezelőtt! Olyan érdekes, mert amikor valakit szeretsz, akkor nem látod rajta az idő múlását!” - tette hozzá az énekesnő.

Bár Nagykanizsától elköszönt a turné, de gondolatban már a Siófoki Szabadtéri Színpados folytatásra hangol Fenyő Miklós.