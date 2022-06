Ez a Stranger Things slágerdalának öt legjobb verziója

Kétségtelenül a Stranger Things jelenleg a világ legnépszerűbb sorozata. A széria jelentőségét kiválóan mutatja, hogy mostanában a csapból is az a dal folyik, ami a negyedik évad egyik kulcsjelenetében volt hallható. A dolog pikantériája, bár nincs ember, aki ne dúdolgatná a Running Up That Hillt, többen nincsenek vele tisztában: nem épp egy mai slágerről van szó, eredetileg ugyanis 1985 nyarán, azaz 37 évvel ezelőtt jelent meg először.

Rajongóként járult hozzá a dal használatához

Kate Bush, a sláger szerzője nem sokszor szokta engedélyezni dalai használatát, ám amikor a Stranger Things készítői megkeresték, azonnal igent mondott, mivel nagy rajongója a szériának. Trmészetesen azonnal megörült, hogy felcsendül majd a dallam pár jelenetsor alatt, arra azonban aligha számított, ennek milyen hatása lesz. A Running Up That Hill nem csak visszatért a slágerlistákra, de gyakorlatilag jobb eredményt ért el, mint anno. A brit top 10-be június 3-án lépett be a nyolcadik helyen, 17-én pedig már a dobogó felső fokán állt. 1978 óta nem teljesített ilyen jól Kate Bush-dal, akkor a Wuthering Heights érte el ezt az eredményt.

Amerikában hasonlóan jól teljesített: a Billboard 100-as listájára június 11-én lépett be, rögtön a nyolcadik helyen, a következő héten pedig már negyedik volt. Anno a 30. helyig jutott a dal, a TOP 5-ben pedig eddig soha nem szerepelt még Bush, aki köszönetet mondott a közösségi oldalán. Mint írta: sok fiatal Stranger Things-rajongó most fedezi fel a dalt.

A legjobb öt verzió

Természetesen a Running Up That Hillből a korábbi években is rengeteg verzió készült, a váratlanul jött siker hatására azonban megsokszorozódtak a feldolgozások. Mondhatni: Dunát lehet rekeszteni a YouTube-on vele.

5. KREAM Remix

Az eredeti dalt remixelő, de attól stílusban-hangulatban a legtávolabb álló verzió a listánkon: az elektronikus zene kedvelőinek garantáltan be fog jönni. Egyébként egy friss átdolgozásról van szó, egy hete jelent meg.

4. Rain Paris

Rain Paris arról híres, hogy rock-metál feldolgozásokat készít ismert slágerekből, így a netflixes megjelenés és a toplistás reneszánsz után naná, hogy Kate Bush dalát is átgyúrta. Durvább lett, mint az eredeti, de azért nem szélsőségesen.

3. Meg Myers

Az alt-pop, alt-rock Meg Myers 2019-es verzióját már csak a klipje miatt is érdemes megnézni, ahhoz ugyanis 2130 kisgyermek kézzel színezett rajzát használták fel.

2. Placebo

A brit alter-zenekar 2003-ban dolgozta fel a slágert. Ez a verzió ugyancsak egy sorozatban tűnt fel, A narancsvidékben.

1. Kate Bush

Természetesen nem lehet más a legjobb verzió, mint az eredeti. Egyébként ez hallható a Stanger Thingsben is, így sokak már most jó ismerősként köszöntik a következő dallamokat.