A nap kérdése: Szerinted sincs bugyi Sári Évin ezeken a fotókon?

Sári Évi, a fürdőruha-mágus

Az énekesnő egyébként nem első alkalommal forrósítja fel a hangulatot fürdőruhás képeivel – és persze reméljük, nem is utoljára. Februárban, amikor itthon épp farkasordító hidegek voltak, ő Zanzibáron vakációzott, és persze be is jelentkezett Instagram-oldalán, méghozzá egy olyan trükkös-szexi fürdőruhába bújtatva alakját, hogy rajongói csak kapkodták a levegőt!

Nyugodtan kijelenthetjük: Évi közösségi felületeit már csak ezért is érdemes követni télen-nyáron!