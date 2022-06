Rúzsa Magdi: Ha sír a három gyerek, melyiket ne vegyem fel?

A precizitásáról és maximalizmusáról is híres Magdi, immáron három gyermek édesanyjaként mesélte el, milyen most az életük.

Olyan érzésem van, hogy odafent egy kicsit nevetgélnek rajtam, hogy na most mi lesz, ha ez a csaj nem tud mindent többé megtervezni. Ugyanis nálam a végtelenségig minden precízen ki volt eddig centizve. Igen ám, de az elmúlt négy hónapban a folyamatos változást kellett megszoknom. Én az a típusú ember vagyok, aki az állandóságot szereti a legjobban – kezdte az énekesnő viccesen és elmondta, hogy a babák, Lujzi, Keve és Zalán születésével ha nem is minden, de élete sok szegmense felett elvesztette a kontrollt. Minden nehézség ellenére Magdi nagyon élvezi az anyaságot, de az otthon töltött négy hónap alatt több dolog is végleg átalakult benne.

Magdi pár éve vette észre magát, hogy már tud elengedni is bizonyos dolgokat Fotó: Rúzsa Magdi

Most újra meg kell tanulnom önálló személyként létezni, azt, hogy nélkülük is létezem. Amióta megszületettek ugyanis állandóan együtt vagyunk, teljesen összenőttünk. Ez egy nagyon bensőséges dolog. Annyival több lett velük az életem! – vallott megható őszintéséggel Magdi az érzéseiről és hozzátette, hogy szülés óta még kerekebbnek tartja az életét.

„Jó érzés, hogy már nem csak a dalaimat babusgatom”

– Nagyon jó érzés anyának lenni, de sokáig féltem ettől az érzéstől: hogyan kell egyáltalán gyereket nevelni? Mit tudok nekik adni? De rájöttem mit, és már meg tudom fogalmazni nekik is. Jó érzés, hogy már nem csak a dalaimat babusgatom – fűzte hozzá a kismama, aki gyakran kap tanácsokat rokonoktól, azonban a különböző helyzetekben, hármas ikrekkel, senki nem tud igazán segíteni neki.

Magdinál a fiókok is fel vannak címkézve Fotó: Rúzsa Magdi

Nagyon egyszerű példa: ha három gyerek sír egyszerre, melyiket nem veszem fel? Ha az egyiket, és valahogyan a másikat is belejátszom a karomba, oké. Akkor még mindig ott van egy… Na ezzel a részével érzelmileg megküzdeni nekem nagyon-nagyon nehéz! – vallotta be elcsukló hangon Magdi és feltette magának a kérdést is, hogy vajon miért kapta a három babát egyszerre a sorstól? Úgy érzi, bőven van mit adnia a lelkéből a gyermekeinek úgy, ahogyan a dalain keresztül is mindig ezt tette.

Másfél hónap múlva már koncertezik a gyönyörű énekesnő, a babák akkor 5 hónaposak lesznek Fotó: Matey István

Az énekesnő nem érzi, hogy a prioritások megváltoztak volna az életében, a színpad ugyanolyan fontos szerepet tölt be számára ezentúl is.

Én ugyanaz a Magdi vagyok, aki voltam. Mind a két irányba ki kell használnom azt, hogy anya lettem. Nagyon maximalista is vagyok, ezt tudom magamról. A munkámban is sokszor gépies voltam. Lehet, hogy az otthoni helyzet is azért ilyen nehéz, mert azt is a végtelenségig jól szeretném csinálni. Néha jó lenne egy harmadik kart is növeszteni – folytatta humorral Magdi, aki továbbra is misszióként tekint az élő zenélésre, és a minőséget szeretné képviselni határokon innen, és túl.