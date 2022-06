Rózsa György: Még 100 évig udvarolhatok a pesti nőknek

Rózsa György nagyon boldognak érzi magát, hogy ismét visszatérhetett az aktív és boldog életmódjához. A legendás tévésnek combnyaktörése után be kellett feküdnie a kórházba, mert meg kellett műteni a szívét is. De szerencsére újra egészséges, készül a következő túrájára és új könyvét is idén szeretné kiadni.