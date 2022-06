Polgár Tünde beismerte, már ennyi ideje botoxoltat – videó

Polgár Tünde gyermekkora óta gyengénlátó. Tavaly szeptemberben döntött úgy, hogy végre megoperáltatja szemét, mert megelégelte az évtizedeken át tartó hunyorgását. Ezt megelőzően egy orvostól hallott először arról, hogy a botox is segít enyhíteni a panaszokat. Nem habozott tovább, vállalta a beavatkozást, melynek már tíz éve. Nem tagadja, azóta is többször vett rész kezelésen, pedig az első alkalommal gyomorgörccsel várta, hogy mi lesz. Azóta rengeteg tapasztalatot szerzett, legutóbb 2 és fél hete volt kezelésen. Legújabb YouTube-videóját pedig azért hozta létre, hogy mindenkinek segítségére legyen, akit ez a beavatkozás érdekel, vagy valaha is gondolt rá, de különböző félelem miatt, vagy információ hiányában nem tette.

Lehet azt mondani, hogy ez egy hiúsági kérdés, abszolút megértem, aki az alternatív megoldásokat szeretné megtalálni.Miután nagyon sokan kétkednek, és nem értik, hogyan működik ez az egész, azért gondoltam, hogy itt az ideje, hogy egy orvos segítségével eloszlassunk néhány tévhitet, és a saját tapasztalataimat meg tudjam veletek osztani – mondta Tünde, de felhívta a figyelmet, hogy nem szabad túlzásokba esni, melyre rengeteg példa van, azonban az álszentséget utálja, és úgy gondolja, vállalni kell, ha valaki segítséget kér.

Sőt arról is beszélt, azóta picit jobban fejfájós lett, de a pozitív a hatásokat is felsorolta.

– Meg kell találni mindenkinek a saját arcának megfelelő dolgot, amit ő saját maga bevállal és azt az orvost, akiben meg tud bízni. Azokat az orvosokat szeretem, akik tudnak nemet mondani. Remélem, hogy a saját példámon keresztül tudtam tapasztalatot átadni. Én csak azt kérem, hogy aki megveti ezt a történetet, fogadja el, hogy a másiknak, például nekem jót tesz és a lelkemet rendbe tette, hogy a szemem picit kevésbé aszimmetrikus – mondta. – Ez nekem még belefér, soha nem feküdnék kés alá, soha nem húzatnám meg az arcomat, és igen, ha kicsit lóg, vannak finomabb eszközök, amiket az ember igénybe vesz, segíthet – fűzte hozzá.