Nászútjáról posztolt forró fotót Metzker Viki, tiszta Pamela Anderson

A napokban kötötte össze életét Metzker Viki, és zenész párja, Gaben, akik jó sok esküvői fotót is megosztottak közösségi oldalukon. Viki már idejekorán bejelentette a teljes nyári menetrendjét a rajongóinak, a fellépések közé pedig beírta azt is: 06.06.-06.16. NÁSZÚT. Bizony, kétségtelen, hogy ez az idei nyár legfontosabb időpontja számára.

Nos, a DJ és férje már meg is érkeztek Ibizára – hová máshova? –, és Viki már ki is tett egy igencsak forróra sikeredett fürdőruhás képet.

Mondanunk sem kell, mindenki oda van a posztért, volt, aki rögtön Pamela Andersonhoz hasonlította, és bizony nem alaptalanul: ha lenne a Baywatchnak egy magyar rebootja, ami mondjuk a Balatonnál játszódna, mi szívesen látnánk Vikit egy kiemelt szerepben (és persze egy hasonló, piros egyrészesben!)

Az a bizonyos piros egyrészes

Egyébként a piros egyrészest látva mindenkinek a tengerparti mentők, no meg a sorozatban látott igen szép hölgyek ugranak be elsőként, így bárki is döntsön emellett a fürdőruha mellett, önkéntelenül is hozzáköti magát a szériához, és bizony az összehasonlítást sem kerüli el. Tavaly nyáron például Dobó Kata döntött úgy, hogy "Baywatch-lány" lesz, 2019-ben pedig az eredeti lányok közül döntöttek úgy páran (jelesül az akkor már 52 éves Pamela Anderson, 47 éves Carmen Electra és az 51 éves Donna D’Errico), hogy a sorozat indulásának harmincadik évfordulójára újra belebújnak abba a bizonyos piros darabba.