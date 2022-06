Horváth Éva bikiniben mutatta meg, milyen nádszálvékony lett

Horváth Éva 42 évesen vált kétszeres édesanyává tavaly szeptemberben. A csinos modell azonban negyven túl is, néhány hónappal szülés után, olyan alakot villantott, amit egy tinédzser is megirigyelhetne. A csinos modell máris visszanyerte szülés előtti testét, sokat fogyott, mióta Balin vannak, és szépen formálódik. A rajongók is kiszúrták ezt, bár nem volt nehéz, hiszen a fotók önmagukért beszélnek, minden jól látható rajtuk.

Horváth Éva most egy bikinis fotóval jelentkezett be, amivel rendesen feltüzelte a követőit, hiszen rengetegen megjegyezték, hogy milyen jól néz ki a kétgyermekes anyuka.

Árulja el nekem valaki, hogy mas mamik hogyan tudnak talpig sminkben belőtt hajjal, tökéletesen pózolni …., mert mi valamit nagyon elrontunk. Ne értsetek félre, csak picit irigy vagyok - írta a bikinis fotója mellé.