Galambos Lajos: Az ördöggel is cimborálok, ha kell

Vasárnap este 20 órától egy mulatós történelmi elégtételnek lehetnek szem és fültanúi azok, akik a Muzsika TV Házibuli Attilával című műsorát választják. A zenés produkcióban ugyanis több szám erejéig is színpadra lép Galambos Lajos, aki a Dáridóval gyakorlatilag lefektette a mulatós műsorok alappillérét 1998-tól.

„Fél év után jött az elutasítás”

Tilinger Attila vagy ahogyan a közönség ismeri, Házibuli Attila nem titkolja, pályája legelején nem volt nagyobb vágya, mint hogy színpadra léphessen a legendás műsorban.

Legmerészebb álma volt Házibuli Attilának, hogy felléphessen Lagzi Lajcsival Fotó: Végh István

– A legtöbb fiatal előadónak az volt a legmerészebb álma, hogy bemutatkozhat Lajcsinál, hiszen akkoriban ez jelentette az egyenes utat a sztárrá válás felé. Én is küldtem egy demóanyagot, amire fél év után jött a válasz: "Sajnáljuk, de nem áll módunkban szerepeltetni a műsorban". Bevallom, akkor ez nem esett jól, de ma már tudom, hogy ez a visszautasítás nem minősítés volt, csupán a rengeteg jelentkező közül én nem csúsztam be a szerencsések közé. Ugyanakkor van abban valami sorsszerű, hogy ennyi évvel később, most én láthatom vendégül Lajcsit a saját műsoromban – mondta nevetve az előadó.

Ma már tudja Attila, hogy nem minősítés volt a visszautasítás Fotó: Bors

Sok tehetségnek kellett nemet mondaniuk

Lajcsi természetesen már nem emlékszik a visszautasításra, hiszen abból jóval több volt, mint meghívásból.

– A Dáridó fénykorában napi szinten özönlött hozzánk megkeresés és dőltek a demó anyagok, hiszen minden tehetséges és kevésbé tehetséges előadó nálunk akarta megmutatni magát a világnak. Igazság szerint egy stáb foglalkozott a jelentkezőkkel, nekem nem is igazán volt rálátásom erre. Biztos vagyok benne, hogy sok Attilához hasonló valódi tehetséget kellett elutasítanunk, hiszen nem férhetett bele mindenki a műsoridőbe – magyarázta a Borsnak Galambos Lajos, aki új dalait mutatja be vasárnap este a Házibuli Attilával című műsorban.

– Attila műsora tökéletes színtér arra, hogy a közönség megismerje az új dalaimat. Én pedig az ördöggel is cimborálok, ha kell...! – fűzte hozzá nevetve a legendás trombitás.