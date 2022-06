Nem tudsz máshová nézni: Gabriela Spanic csodás dekoltázst villantott – fotó

Gabriela Spanic egészen a döntőig táncolta magát a Dancing with the Stars első évadában, ami alatt a nézők megbizonyosodhattak róla, hogy a 48 éves színésznő fantasztikus formában van. Érthető tehát, hogy sokan kíváncsiak rá, mi a titka – és ennek sok rajongója hangot is ad a színésznő közösségi oldalán.

Nincs kétségem afelől, hogy amíg van hitünk, minden nehézség leküzdhető, bármilyen rossznak is tűnik.

– írja fotója alatt Gaby, aki Rejtélyek és elmélkedések című könyvéből idézve magyarázta meg magabiztossága titkát.

A csodaszép színésznő posztját egy dekoltázsát megvillantó fotóval tette közzé, amiben elárulta azt is, hogy hite miatt sikerült leküzdenie élete legnehezebb pillanatait, és ez az, ami segít neki minden nap felkelni, és harcolnia minden álmáért.