Esztergályos Cecília vallomása: Mély depresszió tört rám

Tavaly nyáron, majd egy szerencsétlen lépést követően szeptemberben is csípőműtétet hajtottak végre Esztergályos Cecílián. A 79 éves színésznőnek sokat kellett otthon, a négy fal közt. Lábadozását követően, idén januárban a Borsnak így beszélt erről az időszakról:

– A fájdalmat túl kell élni és el kell felejteni nagyon hamar. Nem akarom senkinek se elmondani, hogy mi fáj, az csak rám tartozik, senki másra.

Most a Blikket fogadta otthonában, akiknek elárulta: bizony nem csak fizikailag volt nehéz az otthon, négy fal közt töltött kényszerpihenő, de lelkileg is komoly kihívást jelentett számára, és bizony volt ez alatt igen mélyen is.

Depresszióval küzdött

– Most már jól vagyok, kezdek az élők sorába csatlakozni... Még nem vagyok benne, csak indulok az élet felé – kezdte Esztergályos Cecília, hozzátéve:

Amikor fél évig kénytelen voltam itthon lenni, feküdni, az első hónapban tulajdonképpen mély de­presszió tört rám. Még a tévét sem nyitottam ki, csak néztem. Teljes mértékben az uramnak és a környezetemnek, a testvé­reimnek köszönhetem, hogy ma itt vagyok és élek.

Esztergályos Cecíliának az alkotás ad erőt, ezzel kapcsolódik ki Fotó: Szabolcs László

Noha az utóbbi időben a kézművesség – a festés és a kerámia – adott erőt a Família Kft. egykori sztárjának, most, mint mondja, a háború miatt nem tudja annyira elengedni magát, hogy alkosson.

– Most még nem mentem le a műterembe, mert még nincs annyi töltés a szívemben, lelkemben, még nem tudok agyagozni. A há­ború iszonyat. Iszo­nyat, ami körül­vesz, és nem tudjuk, mi lesz belőle. Úgy érzem, mintha a falhoz vágtak volna. Egészség és béke, ez a kettő kel­lene az élethez, és most egyik sincs – összegezte a helyzetet.