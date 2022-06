Kicsit sem szégyellős a kamera előtt az a Anastasia Skyline nevű szőkeség, aki elképesztően formás testét inkább büszkén mutogatja a külvilágnak. Nem is csoda, hogy Instagramon is már közel két és fél millióan követik munkásságát.

Anastasia legtöbbször bikiniben látható, és előszeretettel fotózzák őt terpeszben, jó szokását most is megtartotta és tengerparton mutatta meg magát apró bikiniben.