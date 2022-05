Tartsd már a bugyidat a gatyádban, basszus! – Tóth Andi új fotója kiverte a biztosítékot

Megint megvillantotta a bugyiját a színpadon Tóth Andi. Mint arról korábban írtunk, az énekesnő Vácon nemcsak dalaival és mozgásával vonzott be minden tekintetet, hanem az ugrálás közben lecsúszó nadrágjával is. Mostanra kiderült, nem egyszeri alkalom, hogy ilyen fellépőruhát választ: hétvégi koncertjén is kilátszott a bugyija.

Andi, megint lecsúszott a nadrág – írta az egyik hozzászóló.

Tartsd már a bugyidat a gatyádban, basszus! – üzente egy másik.

Többen azonban védelmükbe vették Andit.

Ez fellépő cucc. Miért, mibe menjen fellépni? Maci naci, hypo foltos szakadt, bő póló? – fogalmazott egy kommentelő.