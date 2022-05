Taroltak Miló Viki kutyái a párizsi versenyen

Miló Viki nem csak az ökölvívásban, de kutyatrénerként is szép eredményeket ér el. Nemrég Párizsból hozta haza az első díjat a Europe Dog Show Baby kategóriájában és a Best Baby díjat is megkapta Rolex nevű kiskutyája, de másik két kutyusa is előkelő harmadik és negyedik helyet ért el a nyílt osztályban.

A világ élvonalában

Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sikeresek voltunk a kutyusokkal. Úgy érzem, ezzel bebizonyítottam, hogy világ- és európai szinten is az élvonalba tartoznak – kezdte mosolyogva Viki a Borsnak.

Körülbelül nyolc éve foglalkozik csivavákkal: már kölyök koruktól kezdve képzi őket. Hét-nyolc díjnyertest is kiképzett már köztük Pacsenykát, Venust, Rolexet is, amelyeket, amint hozzá kerültek, máris oktatni kezdte őket. Pontosan tudja, hogy minden kutyája egy külön egyéniség és ezért nagy figyelmet fordít rájuk.

Viki kutyái világ szinten megállják a helyüket Fotó: Miló Viktória

Érzelmes állatok

– Speciálisan építem fel a tréningjüket, kézből etetem őket, mindenhova elkísértek, még a plázába is, hogy szokják a tömeget. Muszáj ilyen tréningeket is csinálni, hogy a ringben se ijedjenek meg. A csivavák egyébként is nagyon érzelmes állatok, ha megijednek, akkor sokáig tartani fognak az emberek tömegétől. Persze előfordul, hogy nekik is rossz napjuk van, mint az embereknek, de tudatosan építem a karrierjüket – mesélte büszkén Viki.

Pacsenyka már több versenyen is remekül szerepelt Fotó: Miló Viktória

Nem sajnálja az időt

Nagy hangsúly fektet arra is, hogy a megfelelő érzelmi kötődést alakítson ki a kutyáival. Annyira sikeres, hogy már Amerikából, Olaszországból, keletebbre lévő országokból is felkeresték, hogy tréningezzen kutyákat. Bár költséges hobbi, de nagyon szeret a kutyákkal foglalkozni, ezért egy cseppet sem bánja, hogy ilyen sok idejét felemészti.