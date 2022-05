Shane Tusup nem adja fel: Így próbálja visszaszerezni Szabó Zsófit

Mint ismeretes, még tavaly nyáron először a Ripostnak tűnt fel, hogy a háromszoros olimpiai bajnok úszóedző hevesen udvarolt az Instagramon az akkor még válófélben lévő Szabó Zsófinak, ami aztán gyorsan nyilvános flörtölésbe csapott át. Shane Tusup érezte, hogy zöld utat kapott a szőke műsorvezető szívéhez, fel is bátorodott: a bókokat és a kedves szavakat rövidesen szívecskés hangulatjelek váltották fel.

A pár kapcsolatát először kommentek jelezték Fotó: Nemzeti Sport

Mint két tini, úgy cicázott egymással heteken keresztül a páros, így tartva lázban a fél országot. Ám a hivatalos bejelentésig, miszerint egy párt alkotnak, egészen decemberig várni kellett. Igaz, időközben többször is lebuktak.

Miután világgá kürtölték boldogságukat, az internetes üzengetés nem hagyott alább. Előszeretettel írtak egymásnak születésnap vagy anyák napja alkalmából, de az is megesett, hogy csak úgy szerelmet vallottak egymásnak. Kiváló csatorna volt számukra, hogy megosszák egymással az érzéseiket. Nem csoda, hogy Shane most is rettenthetetlenül hisz abban, hogy lájkjai eljutnak volt menyasszonyához. Amióta posztolták jegyességük felbontását, az úszóedző már-már megszállottan figyeli Zsófi profilját és kedveli legújabb fotóit. Minden bizonnyal így is próbálja jelezni neki, hogy érdeklődik iránta, és szeretné, ha a kiszivárgott balhé ellenére is megbocsátana neki.

Shane nagyon próbálkozik Fotó: Instagram