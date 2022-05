Megszólalt Solti Ádám felesége, súlyos kijelentést tett

Solti Ádám felesége, Berni arról is beszélt a TV2 videójában, hogy mit érzett akkor, amikor még a válás is megfordult a fejében...

Elcsépelten hangzik, de minket a nehézségek összekovácsoltak, és igazából én hálát adok ezekért a nehézségekért, mert a kapcsolatunk egyre erősebb lett. Két évvel ezelőtt nekem benne volt a pakliban, szinte minden nap, hogy nem biztos, hogy nekünk együtt van jövőnk. De most már ez annyira stabil, hogy már egy ilyen játékot is be tudtunk vállalni. Már nem lesz válás belőle... - fogalmazott a Drágám, add az életed! kapcsán Berni.