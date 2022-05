Megalázták: eltűnt Solti Ádám felesége a közösségi médiából

Múlt vasárnap robbant a bomba: bár a rajongók éveken át azt hitték, hogy Solti Ádám és felesége, Solti Bernadett idilli házasságban élnek, a színész bevallotta a nagyközönségnek, hogy éveken át átverte őket és a kedvesét is.

2020 novemberében ugyanis házasságon kívüli gyermeke született egy nőtől, aki tíz éven át volt a szeretője. A történetben a legdöbbenetesebb, hogy a szerető sokkal régebb óta jelen volt Ádám életében, mint Bernadett, akivel 2014-ben találtak egymásra. Míg a nő 2010 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal a színész titkos életének főszereplője volt.

Solti Ádám: "Egy oltári nagy hülye f*sz voltam"

Ádám akkor így nyilatkozott a Blikknek a viszonyról:

"Szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni, elsősorban a feleségemtől, akit megcsaltam, és akinek évekig hazudtam, olyan mérhetetlen fájdalmat okoztam, amelyet nem érdemelt meg. A rajongóktól, színházba járóktól, a nézőktől és az olvasóktól is bocsánatot kell kérnem, mert minden bizonnyal most csalódnak majd bennem. Nem akarok mentegetőzni, megúszni a történetet, hibáztam. Oltári nagy hülye, f*sz voltam, és egy rossz döntéssel rengeteg ember életét nehezítettem meg, sőt, majdnem tönkre is tettem."

Voltak hullámvölgyek a kapcsolatunkban a feleségemmel, és én a leggyávább, legrosszabb dolgot választottam, félreléptem. A nő tudta, hogy házas vagyok, nem kecsegtettem azzal, hogy elhagyom Bernit, pontosan tisztában volt vele, ő egy szerető, és akármilyen borzalmasan is hangzik, csak arra kell, hogy évente néhány alkalommal pár órára jól érezzem magam.

"A sokk akkor ért, amikor 2020-ban közölte, teherbe esett tőlem és megtartja a gyereket. Nem akartam elhinni. Először könyörögtem neki, hogy ne tartsa meg, hiszen én nem akarom ezt a gyereket, de ez mindig a nő döntése. Az ő teste, akarata, jogilag sem volt semmilyen lehetőségem arra, hogy ne legyek apa. Mindezt úgy, hogy a feleségemmel évek óta küzdünk egy babáért, ennek nem így kellett volna történnie" - fogalmazott a csalfa színész.