Lecserélték Csobot Adélt

Március óta lehet tudni, hogy 2022-ben megújul az X-Faktor: az RTL Klub módosította a verseny szabályait, de olyan drasztikus mértékben, hogy ahhoz a licenctulajdonos engedélye kellett. A lényeg, hogy idéntől nem lesznek a kategóriák szétosztva a mentorok között, hanem máshogy dől majd el, melyik versenyzőt melyik mentor készíti fel a versenyre.

Most nyilvánosságra hozták azt is, hogy kik lesznek a mentorok. A zsűri férfitagjainak összetétele az utóbbi 5 évadban nem változott. 2016-tól kezdve ByeAlex, Gáspár Laci és Puskás-Dallos Peti válogattak a tehetségek között. Ők dolgoztak már együtt Tóth Gabival, Radics Gigivel és Puskás-Dallos Bogival is, tavaly pedig Csobot Adél volt a negyedik zsűritag.