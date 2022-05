Egyetlen ujjal sem lehet Korda Györgyékhez érni

Hetek óta másról sem szólnak a hírek, minthogy Balázs Klári és Korda György annyira lebetegedett, hogy ágynak estek, le kellett mondaniuk a fellépéseiket is. A páros vírusos influenzában szenvedett, ami Gyuri bácsinak a mellkasára is ráhúzódott, komoly antibiotikumos kezelésre volt szükség ahhoz, hogy újra formába hozzák az orvosok a 83 éves énekest.

Készülnek a nagy bulikra

A Bors legfrissebb információi szerint a házaspár immár teljesen felgyógyult, készek arra, hogy eleget tegyenek az összes meghívásuknak, amiből persze nem kevés van...

A Korda György-Balázs Klári duó idén ott lesz az összes komolyabb zenei fesztiválon, találkozhatunk velük városi rendezvényeken, de céges partikon is.

– Hála istennek Gyurikám és én is makk egészségesek vagyunk újra! – lelkendezett Balázs Klári a Borsnak. – Idén is gyönyörű helyeken lépünk színpadra, illetve az ország legnagyobb rendezvényein is: július 15-én az EFOTT-on (Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója), július 22-én Debrecenben a Campus Fesztiválon, augusztus 10-én pedig a Sziget Fesztiválon találkozhatunk a közönségünkkel. Már most kaptunk híreket arról, hogy a koncertjeinkre rohamosan fogynak a jegyek, úgy néz ki, a fizetős bulijainkon is totális telt házzal megyünk, amitől elmondhatatlanul boldogok vagyunk Gyurival! Mi olyan nagyon szeretjük a közönségünket, nem győzünk hálásak lenni, hogy milyen szeretettel fogadnak minket mindenütt. – mondta Balázs Klári.

Készek újra színpadra állni

Szoros kapcsolatban

Az énekesnőtől természetesen azt is megkérdeztük, hogy a Covid utáni időszakban vajon mennyit lazítottak az eddig bevált biztonsági intézkedéseiken, nevezetesen azon, hogy immár fizikailag közel engedik magukhoz a rajongókat, vagy inkább tartják a biztonságos távolságot?

– Nos, azt nem tehetjük meg mondjuk egy egyetemi bulin, ahol 10-15 ezer fiatal van egy helyen, hogy ne fotózkodjunk senkivel – válaszolta Balázs Klári. – Arról nem is beszélve, hogy a közönségünkkel mindig is szoros fizikai kapcsolatban vagyunk, voltunk. De kétségtelen, hogy amióta koronavírus járvány volt, kicsit óvatosabbak lettünk – mondta Klári.

A pár továbbra is rendkívül óvatos Fotó: Knap Zoltán

Fő az óvatosság!

Érthető, hogy a vírusos-járványos idők után, a közönség azon részétől, akik az elfogadhatónál szorosabbra vennék a közelséget az énekes házaspárral, kissé tartózkodnak. A rámenősebbek nem árt, ha tudják, jobb, ha egyetlen ujjal sem érnek Klárika férjéhez.

– Igyekszünk úgy megoldani ezt a dolgot, hogy mi is biztonságban érezzük magunkat, és a közönség se érezze azt, hogy esetleg indokolatlan távolságot tartunk – folytatja Klárika. - Vagyis lesz közös szelfi, de csak módjával. Szeretnénk ugyanis még nagyon sokáig koncertezni, ahhoz viszont egészségesnek kell maradunk.