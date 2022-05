Friss fotók: titokban érkezett Magyarországra Zsazsa özvegye

Hogy milyen tervekkel érkezett hozzánk az egykori világhírű színésznő özvegye, még nem tudni, de a pletykák szerint a világon elsőként Gábor Zsazsa múzeum nyílik Budapesten. Anhalt még nem beszél a tervekről, de a róla készült fotók arról tanúskodnak, hogy nagy szervezésben van.

Anhalt herceg, Bokor Balázzsal, a Magyar Hollywood Tanács elnökével látható Fotó: Bors

Lapunk egyik szemfüles fotósa nagy sürgés-forgásra lett figyelmes Budapest belvárosában az egyik luxusszálloda bejáratánál: a hotelből egyszer csak egy sportosan elegáns férfi és annak kísérete lépett ki. A baseball sapkás urat nem volt nehéz felismerni, hiszen a világ számos sajtóorgánumában jelent már meg róla fotó: ő Frederick von Anhalt herceg, Gábor Zsazsa özvegye, aki a világhírű színésznő halála óta rengeteget dolgozik azon, hogy méltó emléket állítson az egyik leghíresebb magyarnak.

Anhalt herceg azzal a Bokor Balázzsal, a Magyar Hollywood Tanács elnökével látható a képeken, aki nagyon jó kapcsolatot ápolt Zsazsával. Bokor még a súlyosan beteg díva hálószobájában is felkereshette az ágyhoz kötött celebet, illetve ő az, aki nagyon sokat tett azért, hogy Gábor Zsazsa hamvait – a díva végakarata szerint – a Fiumei úti temető Művész parcellájában helyezték végső nyugalomra.

Fotó: Bors

A herceget természetesen kerestük telefonon, de az érdeklődésünkre csak annyit mondott, hogy most még nem beszélhet a részletekről, de hamarosan kiderül, hogy miért tartózkodik a fővárosban. Anhalt viszont egy titkot is elárult: várhatóan még az idén elkészül Gábor Zsazsa hollywoodi stílusú síremléke is, amelynek avatása is hamarosan várható.