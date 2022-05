Magyarország egyik legismertebb lemezlovasa, Metzker Viki megmutatta, hogy a pénteki szettje mennyire passzol az autójához.

A neonzöld jármű mellett leguggolt, aztán a lábait is hatalmasra tárta.

A rajongóinak is annyira tetszett, hogy egy nap alatt máris 5000 kedvelést zsebelt be. Többen meg is dicsérték Vikit, hogy mennyire jól nézett ki.