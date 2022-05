Egy kád vízben meztelenkedik az Exatlonos versenyző

Szabó Dorkát egy visszahúzódó lánynak ismertük meg az Exatlon Hungary versenye alatt, azonban úgy tűnik, van egy teljesen másik oldala is. Dorka nemrégiben Balin nyaralt, és több alkalommal is „bejelentkezett” a csodálatos helyről. Követői bikiniben is szemügyre vehették már kedvencüket, de most az eddigieknél is szexisebb „jelenetet” osztott meg Instagram-oldalán, egy kád vízben meztelenül pózol a sportoló. Noha ezt csak egy reklám kedvéért csinálta, de így is nagy örömet szerzett férfi rajongóinak.