Nem támogatták a szülei: Titokban kellett a Megasztárba jelentkeznie Dér Heninek

Dér Heni tizenhét évesen, egyedül indult Magyarországra a Vajdaságból, hogy szerencsét próbáljon a Megasztárban. Az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban mesélt arról az időszakról, mennyire szeretett volna sikeres lenni, és bizonyítani az édesapjának, hogy igenis az énekesi pályán megállja a helyét.

Titokban neveztem be, apám nem adta a nevét és a jóváhagyását ehhez az egészhez, de el kellett neki mondanom, ezért azt mondta, miután kezelhetetlen vagyok, nem jön fel nekem szurkolni, és anyukámat sem engedte fel – emlékezett vissza.

– Édesanyám egyszer kérte fel magát, hogy az elődöntőn had legyen itt. Amikor bekerültem a döntőbe, már nem voltak itt. Az nagyon rossz érzés volt, hogy minden alkalommal, amikor kiálltam a színpadra, azt láttam a stúdióban, hogy „Hajrá Tóth Vera, itt vagyunk, Tapolca, transzparens táblák, Balassagyarmat, Gáspár Laci, Oláh Ibolya”, mindenhonnan voltak rokonok, barátok, ismerősök, nálam senki. Csak abban bíztam, hogy nézik a tévét és szurkolnak otthon. Anyukámmal utólag beszéltem, mindig mondta, hogy "amúgy apád is megsiratott, láttam, nagyon büszke volt rád". Érdekes a kapcsolat közöttünk, mert most már el meri mondani, hogy büszke rám, de akkor azt csont egyedül nyomtam végig – mondta elérzékenyülve Heni.

– Mindig apunak akartam megfelelni, sokáig azon dolgoztam, hogy egyszer büszke legyen rám, még úgy is, hogy nem lettem fiú – utalva arra, édesapja azért szerette volna, hogy ne lány legyen, hogy a családi nevet a gyermeke továbbvigye.