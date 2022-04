Férje mentette meg Dér Heni életét

2020 tavaszán az énekesnő és férje kisgyermeküket várták, azonban álmuk nagyon hamar rémálommá változott, amikor egy este a kisbabájuk elment. Heni korábban a Story magazinnak adott interjújában mesélt a történtekről.

– Bent álltam a kádban, amikor hirtelen rossz érzés fogott el. Begörcsölt a hasam. Mire végigfutott bennem ez a felismerés, és szólni tudtam volna Gergőnek, összeestem – kezdte a lapnak az énekesnő 2020-ban. – Gergő talált meg a víz alatt, hulla fehéren. Halvány képfoszlányokban annyira emlékszem, hogy szólongat, kétségbeesetten pofozgat, hogy ébredjek fel, de hiába, nem tudtam válaszolni... Itt már nem csak arról volt szó, hogy a babát elveszítjük, én is bajba kerültem. Gergő gyorsan összepakolta a cuccom felöltöztetett és indultunk is a kórházba... Belső vérzésem volt. Elvesztettük a babánkat, és engem Gergő mentett meg – vallotta be Dér Heni, akit pénteken a Life TV-n, az Összezárva című műsorban láthatnak viszont a nézők.