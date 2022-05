Egy évvel felesége halála után újra szerelmes Csocsesz, először mutatja meg a kedvesét

Kiss Attila – vagy ahogyan mindenki ismeri Csocsesz – nehéz időszakot tudhat maga mögött, hiszen egy évvel ezelőtt fájó búcsút kellett vennie feleségétől, az asszony a koronavírus következményei miatt halt meg. Csocsesz akkor úgy érezte, még nem áll készen egy új szerelemre, viszont azzal tisztában volt, hogy Gyöngyike is azt szeretné, hogy újra boldog legyen.

– Boldog akarok lenni, de amíg a lelkem nem áll készen és nem tudom azt adni valakinek, amit kell, addig nem lépek tovább – mondta, ám akkor még nem sejthette, hogy hamarosan belép valaki az életébe, aki bearanyozza a mindennapjait.

Gyöngyike mindig a szívében él

A Borsnak mesélt először arról, hogy rátalált a szerelem Angéla személyében. A rajongók vajon hogyan fogadják majd az új helyzetet Csocsesztől, hogy életének nehéz és szép pillanatairól is egyaránt őszintén beszél?

– Ez ingoványos talaj, mert az emberek között vannak, akik azt mondják: Mit képzel magáról? Míg mások azt vallják, hogy az élet megy tovább. Az az ember, akit szerettem, mindig is a szívemben él, de szeretetre és társra mindenkinek szüksége van, én pedig kivagyok éhezve erre. Azt gondolom, hagyni kell, hogy a dolgok úgy történjenek, ahogy a jóisten akarja. Nem kerestem társat és nem kapaszkodtam senkibe, egyszerűen csak hagytam magam sodródni az árral. Úgy gondolom, az életben mindenki azt kapja, amit érdemel és azt hiszem, én is megérdemlem a boldogságot – mondta az énekes.

Csocsesz reméli, jól fogadják majd az emberek, hogy újra boldog Angival az oldalán Fotó: Saját

Égi jelet kapott

A decemberben megjelent legújabb lemezén helyet kapott a Pillangók című dal, melynek egyik szerzője és ami arról szól, hogy muszáj újrakezdeni. Csocsesz égi jelnek tekintette, ha látott egy-egy pillangót, ráadásul Angi és közte tavasszal szövődött a szerelem, ahogy az a dal soraiban is áll: Egyszer csak eljönnek tavasszal a pillangók. Az énekes számára eljöttek, hiszen akárhányszor ránéz Angélára, úgy érzi, a gyomrában repdesnek.

– Anginak köszönhetően az élet minden szép dolga felértékelődik. Az égiek kegyesek hozzám és bár nem szeretném elkiabálni, de úgy érzem, találtam valakit, aki mellett önmagam lehetek. Köztünk nincsenek titkok, mindent megosztunk egymással – árulta el az énekes, akinek a hangjából is egyértelműen kiderül, hogy mennyire boldog új szerelmével.

Csocsesz nem akarja eltitkolni a boldogságát Fotó: Saját

Sokáig csak barátok voltak

– Angi egy televíziós munkatárs volt és ennek köszönhetően ismerkedtünk meg annak idején. Jó barátok voltunk és néha együtt dolgoztunk, de ennél sosem volt több. Tavaly év végén időnként írásban beszélgettünk. Az utóbbi hónapokban viszont személyesen is találkoztunk és szépen lassan elkezdtünk többet érezni a másik iránt. Együtt megyünk mindenhova, Angi elkísér a fellépésekre is – árulta el Csocsesz, aki azt is megosztotta lapunkkal, hogy lányai hogyan fogadták a hírt, hogy édesapjuk újra szerelmes.

Angéla egy televízió munkatársa volt, amikor megismerkedtek a mulatós zenésszel Fotó: Saját

– Ez nem egyszerű dolog, de őszinte voltam velük. Tudnak mindent és azt mondták, nekik az a legfontosabb, hogy én boldog legyek. Látják rajtam, hogy felhők fölött lebegek. Én egy érzelmes ember vagyok és nem tudom eltitkolni azt sem, ha boldog vagyok – vallotta be Csocsesz, aki bízik abban, hogy az emberek rosszalló vélemények és tekintetek helyett megértőek lesznek, netán néhány jó szóval kifejezik a támogatásukat, hiszen Gyöngyike is azt szerette volna, hogy férjére rátaláljon a boldogság.