Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak még érettségijük sincs

Az idén érettségiző diákok már javában írják a középszintű felmérőket. Stresszes időszak ez számukra, ugyanis tudják, hogy az eredmény befolyásolni fogja, merre halad tovább életük. Vannak azonban olyan szerencsés hírességek, akik érettségi bizonyítvány hiányában is ki tudták bontakoztatni tehetségüket, sőt, igen sikeres életpályát futnak be gyűjtötte össze a Metropol.

Tóth Andi

Fotó: Knap Zoltán

Tóth Andit az X-faktor 5. szériájából ismerte meg a nagyközönség. A 23 éves énekesnő nem szerezte meg az érettségi bizonyítványát, helyette inkább karrierje építésére koncentrál.

„Lehet, hogy nincs érettségim, de felépítettem egy karriert, eltartom magam, önálló életet kezdtem 16 évesen egy új országban, amire büszke vagyok”- mesélte az énekesnő egy korábbi interjújában a HOT! magazinnak.

Görög Zita

Görög Zitára már kislány korában felfigyelt egy modell ügynökség, ami hatással volt iskolás éveire is.

„Zűrös iskolás lány voltam, hiszen suli helyett dolgozni jártam, és még évet is kellett ismételnem a matek miatt. Végül elvégeztem a gimnázium négy osztályát, ám az érettségit nem tettem le” -vallotta be a modell a HOT! magazinnak adott interjújában.

Tóth Gabi

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

„Amikor a Megasztárba bekerültem, már nem nagyon jártam iskolába. Pont akkor kezdtem a középiskolát, a kettőt pedig lehetetlen volt együtt csinálni. Mindennap négyórás vonatutat tettem meg Budapest és Tapolca között, és aztán feladtam” – mesélte Gabi egy korábbi, a Metropolitan Egyetemen tartott beszélgetésen. „Nem azért nem érettségiztem le, mert nem kell a papír. Egyszerűen annyi, hogy én a karriert és a lehetőséget választottam, ami nagyon ritkán adódik az életben. (...) Vagy ott maradok az iskolapadban és leteszem az érettségit, hogy mindenkinek megfeleljek, vagy híres énekesnő leszek.”

Majoros Péter, Majka

Fotó: Tv2

Majkát 2002-ben ismerhette meg a világ, amikor bekerült egy népszerű valóság-show műsorba. Az ózdi fenegyerek karrierje onnantól csak felfelé ívelt, híres rapper lett és boldog családapa.

„Fiatalon százszor fontosabbnak tartottam más dolgokat. Villanyszerelő a szakmám, és azt gondolom, hogy azt sokkal nehezebb volt megtanulni, mint letenni egy érettségit. Ettől függetlenül, ha egyszer lesz időm és kedvem, nem tartom elképzelhetetlennek, hogy újra iskolapadba üljek”-vallotta be egy korábbi interjújában a rapper.

Fodor Zsóka

Fotó: Markovics Gábor

Fodor Zsóka ugyan nem érettségizett le, de 1965-ben lediplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, ahova második próbálkozásra vették fel. A Barátok Közt egykori Magdi anyusa saját bevallása szerint színészi pályáján sokat profitált abból, hogy már fiatalon el kellett mennie dolgozni.

„Az első két évben helyzetgyakorlatokat csináltunk, miután én 14 éves koromtól dolgoztam, rengeteg élményanyagom volt, ami az érettségizett kollégáimnak, osztálytársaimnak nem volt meg” -mesélte Fodor a Tények Plusz interjújában.

Gáspár Győző

Győzike nagyot koppant, amikor kérték volna tőle az érettségijét a továbbtanuláshoz. Az egykori showman dédelgetett álmához szükséges lett volna a bizonyítvány.

„Elmentem volna kommunikációs és marketing szakra. Vonzott, jó lett volna. Elég híres tévések tanítottak volna engem. Tényleg minden nagyon jó volt, már el is készültem, hogy megyek a suliba, de kérték a papírokat... Úgyhogy le kéne előtte érettségiznem, és most mondom a lényeget, közben iskolába is fogok járni. Mert szeretnék megtanulni helyesen írni, szeretnék megtanulni finoman artikulálni, és szeretnék egyszer egy híres színész lenni!”- mesélt terveiről egy korábbi interjújában a Borsnak, azonban tudomásunk szerint még a mai napig sem szerezte meg az érettségit.

Hujber Ferenc

Hujber Ferenc saját bevallása szerint már általános iskolában is nagyon rossz tanuló volt, ezért esélye sem volt bekerülni egy jó gimnáziumba. A színész nem nyugodott bele sorsába, ezért magának elintézte a papírokat.

„Miután letelt az egy év katonai szolgálat, elkezdtem az esti gimnáziumot, de hamar rájöttem, ez nem az én közegem. Egyszerűen sokkal többre tartottam magam, minthogy ott üljek az unott tanárokkal, és három évet erre pazaroljak. Úgyhogy döntöttem, és nyolcezer forintért vásároltam egy érettségit magamnak” – mondta egy korábbi interjújában a Blikknek a színész, aki a papírok szerint a Reáltanoda utcai Eötvös József Gimnáziumban érettségizett, majd diplomát szerzett a Színművészeti egyetemen, úgy, hogy vizsgamunkájának egy 20 évvel azelőtti szakdolgozatot adott be.