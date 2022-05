Kilenc hónapos kislányáról mesélt Bereczki Zoltán

Hamarosan új szerepben debütál Bereczki Zoltán. A színész életében először ül a rendezői székben egy nagyszabású zenei produkcióban, amelyben nem kisebb nevek lépnek a színpadra, mint Miklósa Erika és Tóth Vera. A három sztár izgatottan várja a The Michel Legrand Songbook május 19-i, Művészetek Palotája-béli bemutatóját.

“Akinek a legkevesebb a feladata, az rendez”

Bereczki Zoltán régi álma vált valóra azzal, hogy egy zenei előadás rendezőjeként is megismerheti munkáját a közönség.

– Régóta foglalkoztat a rendezés gondolata, bár ebben a produkcióban nem klasszikus színházrendezői feladatom van, mégis örömmel fogadtam el a felkérést. A Legrand a klasszikus értelemben vett rendezéstől messze van, inkább olyan, mint amilyen a klasszikus Shakespeare-i színház volt: akinek a legkevesebb a feladata, az rendez – mondta el a Metropolnak mosolyogva Bereczki Zoltán. – Az egész csapat rendkívül profi, nekem tényleg csak finomhangolást kell végeznem, egyben tartani a produkciót úgy, hogy az a nézők számára páratlan élmény legyen. Jelenleg kisebb próbák zajlanak, a Művészetek Palotájában majd a koncert előtti utolsó napokban áll fel a csapat. Ott lesz igazán izgalmas a feladatom! Úgy egyben tartani az egészet, hogy ne törjön ki a pánik, hogy mindenki higgadt maradjon és mindenre maradjon idő. Igyekszem az előadói tapasztalataimat kamatoztatni, s ezeknek köszönhetően komfortos közeget teremteni az előadóknak. Oláh Kálmán zongorajátéka, hangszerelése magával ragadó. A művésznők – Miklósa Erika és Tóth Vera – pedig műfajuk kiválóságai. Rendezőként annyit ígérhetek, hogy ez az este maradandó élményt nyújt majd minden zeneszeretőnek.

Kölcsönös ragaszkodás

Az izgalmas munkafolyamat mellett a magánélete is szárnyal: feleségével, Bata Évával életük egyik legszebb időszakát élik meg kislányuk, Flóra érkezése óta. A kilenc hónapos csöppséggel nemrégiben Noszvajon pihentek.

– A családdal sikerült három napra „megszöknünk”. Flóra nagyszülei is velünk tartottak, így napközben kicsit kettesben is kikapcsolódhattunk a feleségemmel. Estére persze mindig vele voltunk, hiszen még korai volna, hogy egyedül aludjon. Ez volt az első ilyen nagyobb pihenésünk a kislányunk születése óta, leszámítva egy színdarabot, amikor Évivel néhány órára a nagymamára bíztuk Flórát. Ő még nagyon kicsi, kölcsönösen ragaszkodunk egymáshoz, ezért arról egyelőre szó sem lehet, hogy akár napokra másra bízzuk. De ez a hétvége minden szempontból tökéletesen sikerült: a nagyszülők is unokázhattak, és nekünk is volt lehetőségünk egymásra koncentrálni – mondta el a Metropolnak Zoli, aki a családjával több kisebb kiruccanást tervez a nyárra.

– Babaszállóban már voltunk Flórával, azt nagyon élvezte, és biztosan megismételjük, illetve a Balatonra is szeretnénk elmenni idén nyáron. Viszont a nagy, több hetes utazásokhoz ő még kicsi, így az egyelőre várat magára. Most is, miután hazaértünk, felismerte a szobában a képeket, látszott, hogy fontos neki a biztonságos, otthoni környezet, mi pedig arra törekszünk, hogy fenntartsuk számára ezt a harmóniát.

Az énekesnők is izgatottak

Miklósa Erika számára is hatalmas esemény lesz a május 19-i előadás, hiszen mindig különleges élmény számára, ha nem operát énekel.

Fotó: Dodó Ferenc

– Nagyon készülök, sokat próbálunk. Izgatottan várom ezt a koncertet, ami igazi desszert nekem. Szeretek kikacsintani az opera műfajából, s új területeken is megmutatni magam. Régóta vágytam már arra, hogy Tóth Verával énekeljek, voltam koncertjén korábban, és lenyűgöz, ahogyan énekel. Boldog vagyok, hogy most együtt állhatunk színpadra – árulta el a Kossuth-díjas operaénekesnő, akinek véleményét Tóth Vera is osztja.

– Miklósa Erika világhírű művész, mindig tisztelettel néztem fel rá, és ma már azt is tudom, hogy fantasztikus ember. Egy csoda! Azonnal megtaláltuk a közös hangot, nagyon jól működünk együtt, és az egész zenekarral is. Fantasztikus hangulatban zajlanak a próbák. Ez eddigi pályám legnagyobb zenei és szakmai kihívása. Nagyon boldog vagyok, hogy részese lehetek ennek a fantasztikus műnek, amely most születik – magyarázta Tóth Vera.

Fotó: Knap Zoltán