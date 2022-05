Árpa nem fogadja el az enyhe büntetést sem, emelte a tétet

Magabiztosan érkezett meg Árpa Attila hétfő reggel a Budapest Környéki Törvényszékre, ahol megtartották 2019-ben kirobban drogügy előkészítő tárgyalását. A színész másodrendű vádlottja az ügynek, melyben forgalomba hozatallal elkövetett kábítószer-kereskedelemmel vádolják.

Az elsőrendű vádlott nem tagadott

Az elsőrendű vádlott végül beismerte bűnösségét és elfogadta az ügyészség által rá kért 7 év fegyházban letöltendő büntetést, ugyanakkor kérte a tárgyalás megtartását. Ezzel szemben Árpa Attila nem ismerte be bűnösségét annak ellenére sem, hogy ebben az esetben biztosan nem kellett volna letöltendő szabadságvesztéstől tartania, hiszen az ügyészség egy év 10 hónap szabadságvesztést kért rá, melynek végrehajtását 4 évre függesztették volna fel.



Mosolyogva nyilatkozott

A színész ügyvédje az indoklásban hangsúlyozta, a korábban hét vádpontból álló vád, mára csupán egyetlen vádponttá zsugorodott ügyfelével szemben és abban szó sincs kábítószerről. Árpa Attila végül mosolyogva hagyta el a Törvényszék épületét és röviden nyilatkozott a Borsnak az ügyről és a fejleményekről.

- Könnyű lett volna ma elfogadni az ügyészség ajánlatát, miszerint beismerő vallomást teszek és felfüggesztett börtönt kapok, abból sem túl sokat – kezdte a színész. - Nagyon sok stresszt, idegességet és perköltséget megspórolhattam volna magamnak és nem igazán lett volna következménye a dolognak. Le lett volna zárva az ügy, és hát nem én lettem volna az első és nem is az utolsó színész, vagy közszereplő, akinek ilyen jellegű priusza van.

„Nem követtem el azt, amivel vádolnak”

Meg is indokolta Árpa, miért nem élt az ügyészség akár kedvezőnek is mondható ajánlatával.

- Azért nem fogadtam el, mert továbbra is tartom magam ahhoz, amit az első pillanattól kezdve mondok, vagyis hogy nem követtem el azt, amivel vádolnak és ezt be is fogjuk bizonyítani. Fontos megjegyeznem, hogy ez eredetileg hét vádpontból, már csak egy maradt és abban sem szerepel már tárgyi bizonyítékként a kábítószer - mondta röviden Árpa, akire legközelebb október elején vár tárgyalás ebben az ügyben.

A vád szerint a színész 2018 óta volt rendszeres vásárlója az ügy elsőrendű vádlottjának, akitől baráti összejövetelekre szerzett be kokaint, esetenként 0,7-3 gramm közötti mennyiségben, saját magának és a társaság tagjainak. Az ügyészség szerint Árpa 2019 márciusában két ismerősét kérte meg, hogy vegyenek számára kokaint, amit ők meg is tettek. Ugyanakkor nem jutottak el a színész lakásáig, mert a rendőrség még előtte lecsapott rájuk.