Vavra Bence elárulta, hogyan áll a lányokhoz

Vavra Bence múlt szombaton megnyerte a Sztárban Sztár 8. évadát. Miután a többi versenyzővel együtt megünnepelte győzelmét, egy napot pihent, majd ellátogatott a Bors szerkesztőségbe, ahol egy hosszabb interjút adott. Szó esett a Sztárban Sztárról, a csajozásról és a jövőbeli tervekről is. Kiderült, hogy Bence - 28 éves létére - régi vágású férfi, aki szeret udvarolni a hölgyeknek és nem szeretné, ha felcserélődnének a szerepek.

Nem kaptam olyan levelet a műsor alatt, hogy: szimpatikus vagy, gyere találkozzunk és nem is biztos, hogy ez baj. Ilyen szempontból én egy kicsit régimódi vagyok. Azt gondolom, hogy a férfinak kell megtennie az első lépést. Nekem kell a személyes találkozás, ami után szeretnék tovább beszélgetni. Hiszek a sorszerűségben, ezért nem erőltetek semmit. Szerintem, ha két embernek találkozni kell, akkor fognak is. Nem vagyok rágörcsölve arra, hogy nincs barátnőm, mert tudom, hogy lesz társam. Olyan, akivel tudjuk egymást építeni, de most a karrierre koncentrálok igazán – árulta el Bence, akinek jövő héten jelenik meg Így volt szép címmel legújabb dala és bár sok előadó bőrébe belebújt az elmúlt 9 hétben, szeretné, ha a saját nótáival a korábbinál is nagyobb sikert érne el.

– Örülnék, ha az emberek nem feltétlenül csak a külsőm miatt jegyeznének meg, hanem a hangom alapján. Ha valahol épp a dalomat hallják, jó lenne, ha azonnal tudnák, hogy az bizony egy Vavra Bence dal – mondta lelkesen Bence, aki nem a külsőségek embere, de nem tagadja, néhány alakítása után elgondolkodott egy új frizurán.

– Sokan mondták, hogy némelyik paróka nagyon jól állt a műsorban. Befestetni nem fogom a hajamat és szőke sem leszek nagy valószínűség szerint, de lehetséges, hogy hamarosan egy kisebb hajbeli stílusváltáson elgondolkodom. Csak az a baj, hogy mindig olyan frizurát szeretek választani, amivel nincs sok nyűg. Inkább alszom félórával tovább, mintsem ott álljak a hajam miatt a tükör előtt – fejezte be Bence, aki miután kipihente a verseny fáradalmait, beleveti magát a munkába és igyekszik élni a lehetőségekkel.