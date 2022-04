Exkluzív interjút adott a Borsnak kiesése után a Bajnokok csinos női focistája

A Bajnokok női focista versenyzőjének is sérülés miatt kellett a saját évadjában távoznia. Most pedig Besenyei Bogi vetett véget Ujvári Iza menetelésének.

A célegyenesben kellett távoznia a Bajnokok játékosának Fotó: TV2

Azt érzem, hogy elfáradt a testem, kiadtam magamból mindent, és nem maradt energiám

– árulta el Iza. – Két célom volt azzal kapcsolatban, hogy visszajövök az All Star évadba, az egyik, hogy ne sérülés miatt távozzak. Ez összejött. A másik volt az, hogy jó példát tudjak mutatni a gyerekeknek, remélem, ez is sikerült. Sokszor elfáradtam és voltak rosszabb időszakaim, de sportoló vagyok és soha nem adom fel. Remélem, ezt a gyerekeknek meg tudtam mutatni és ebből sokan tudnak erőt meríteni. Nagyon sokat nyertem ezzel a játékkal. Bár a kupát nem tudom a magasba emelni, olyan embereket ismertem meg, hogy életre szóló barátságokat kötöttem itt az All Star-ban. Nagyon sokat tanultam itt tőlük és róluk!