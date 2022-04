Tolvai Reni olyan feneket villantott, hogy az agyunkat eldobtuk

Tolvai Reni az utóbbi időben, nem szégyenlősködik, ha testéről van szó: az énekesnő az elmúlt időben rengeteg szexi fotót tett közzé magáról, hol fürdőruhában, hol szexi, testhezálló szerelésekben, hol pedig olyan kivágott felsőben, amely szinte tényleg mindent megmutatott.

Az énekesnő a rendszeres edzésnek is hála másfél év alatt 20 kilót fogyott, és fantasztikus formában van. Reni most is az edzőteremből posztolt. A legújabb fotón pedig kifejezettem a kerekre formált hátsóját mutatta meg a rajongóinak.