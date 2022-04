Borzalmas videót posztolt Janicsák Veca, sírva kért a romok közül segítséget

Mindene odalett egy budakeszi családnak, akik Janicsák Veca régi ismerősei, az énekesnő segítséget kért közösségi oldalán.

A megdöbbentő videón a háttérben látszik a ház, vagyis csak ami megmaradt belőle, Veca pedig könnyektől elfúló hangon mesélte el a személyes kötődését az ügyhöz, miszerint a szomszédban nőtt fel, és rengeteget köszönhet a korábban mellettük élő családnak.

"Nyolcéves voltam, egyedül voltam otthon a nagymamámmal, és érzékeltem, hogy nincs jól. Csak feküdt az ágyban, mély levegőket vett. Többször is megkérdeztem, hogy jól van-e, ő próbált nyugtatni, hogy nincs baj, de éreztem, ez valami komolyabb probléma. Ispánéktól kértem akkor segítséget, és nekik köszönhettük, hogy nagyit időben kórházba vittük. Az esetet követően még tíz évig velünk maradt, mert mint kiderült, szívinfarktusa volt. Nekik köszönhettük, hogy akkor életben maradt, ráadásul az esetnél mellettem voltak, vigyáztak rám, tisztességes, rendes emberek, akikre mindig lehetett tényleg számítani – mondta a videóban.

Ezután összefogásra kért mindenkit, hogy aki csak tud, segítsen helyre állítani egy élet munkáját, ami most odaveszett.

Ispán Péter is megjelent Veca mellett a videóban, aki korábban a közösségi oldalán is közzé tette, hogy mit éltek át, illetve azt is, hogy a Nagymamája kis híján bent égett. A tűzről annyit lehet tudni, valaki a közelben lakókocsit gyújtotta fel szándékosan, a lángok pedig tovább terjedtek, több ház is leégett április 21-én.

„Az autók közt rohantam Budakeszi főutcáján, mire hazaértem nagymamámat pont kihozták az égő épületből, addigra nem csak a tuja égett. Nagymamámat unokaöcsém és barátnőm segítette a lépcsőn az emeletről, de addigra már robbantak be az ablakok körülöttük. Nagymamámnak mindene odalett. Dühös vagyok arra a félkegyelműre aki a lakókocsikat kezdte gyújtogatni a szomszédban, meg magamra is, hogy nem voltam időben itthon, hogy legalább pár fényképet megmentsek. Közben hálás is vagyok, mert az élete mindenkinek megmaradt – írta Ispán Péter.