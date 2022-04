Magyar zenész szeme láttára nyomultak be a kommandósok Rihanna otthonába

A Mystery Gang amerikai turnéja jól alakul, teltházas bulikat csinálnak, és közben világot is látnak. A fiúk nagyon élvezik a programokat, és bár sejtették, hogy lesznek olyan pillanatok is, melyeket sosem felejtenek el, ami szerda reggel történt velük, arra bizonyosan nem voltak felkészülve.

Egri Péter Észak-Hollywood-ban kapott a meghívóitól szállást. Ez a városrész egyik legelegánsabb övezete, ahol hatalmas házakban élnek dúsgazdag emberek, köztük több világhírű sztár is. A Mystery Gang frontemberének a szomszédja például Rihanna, aki a szerelmével, ASAP Rocky-val bútorozott itt össze. A rapper egy elég zűrös életű fickó, többször volt már dolga a rendőrséggel.

ASAP Rocky most is bajba került... A férfit egy 2021-es, hollywoodi lövöldözés miatt kereste a rendőrség, mert a gyanú szerint ő is részese volt egy novemberben történt fegyveres leszámolásnak. A konfliktusban egy ember meghalt, egy pedig mesérült – ő vallott egyébként ASAP ellen a rendőrségen.

A férfiért szerda reggel jöttek a kommandósok, pont akkor, amikor Egri Péter a kávéját kortyolgatta a szomszéd kertben.

Aztaaa!!! Ma reggel North Hollywoodban, ami egy nagyon jó környék Los Angelesben, arra ébredtem, hogy a közvetlen mellettem lévő villánál - ami az ismert popénekesnő Rihanna és rapper palija, ASAP Rocky otthona, rendőrségi akció zajlik nagyon keményen!

A környéket lezárták, mindenhol paparazzók, média, rendőrök… A világsajtóban több helyen feltűnhetek, mint hüledező “szomszéd”, aki szintén a zeneiparban érdekelt. Mik vannak... – írta Facebook-oldalán Egri Péter, aki fotókat is csatolt a bejegyzéséhez.

Fotó: Facebook

ASAP-ot egyébként nem találták otthon, a Los Angeles-i reptéren tartóztatták le végül, ahol épp a magángépével landolt.