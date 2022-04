Nyilvánosan fakadt ki Melanie: „Nem a népnek kell bizonygatni az igazam, a bíróságon fogom ezt megtenni”

Nehezen, vagy leginkább sehogy sem ért szót egymással Kulcsár Edina rapper párja, G.w.M, és a férfi exe, Nagy Melanie, annak ellenére, hogy két közös gyermekük is van. Sőt: épp a picik miatt ugrottak egymásnak, méghozzá a közösségi felületeiken, ami G.w.M esetében például azt jelenti, hogy több mint negyedmillió ember olvashatta, amint gonosznak nevezi a nőt és azt vágja a fejéhez, hogy a pénztárcája fontosabb, mint gyermekei lelkiállapota.

Melanie a botrány óta most nyilatkozott először.

– Amikor kirobbant ez az egész, és szembesültem azzal, hogy a volt párom külön úton szeretné folytatni az életét, akkor jöttem rá, hogy nekem azonnal munkát kell találnom. Az anyagi nyomás nagyon erős, és két pici gyerekkel ez a legaggasztóbb. Korábban is egyedül vittem a háztartást és a gyerekeket, de mivel közben dolgozni kezdtem, egyensúlyozni kell a feladatok között. A munkám vagy a háztartással kapcsolatos dolgok nagy részét igyekszem éjszaka elvégezni, hogy a gyerekektől ne vegyek el időt. Emellett ami most igazán nehéz, az a megváltozott élethelyzet lelki része – kezdte Melanie.

Melanie nehezen tudja eldönteni, hogy nyilvánosan reagáljon-e erre vagy sem.

Nem a külvilág felé szeretnék bizonygatni bármit is, nekem az a fontos hogy a családom, a gyerekeim ebből mit éreznek, ők tudják, hogy a vádakból mi igaz és mi nem.- Eljön az a pont, amikor el kell fogadni azt, hogy ebben a helyzetben nincs más lehetőségünk, mint mondjuk a hatóságokhoz fordulni, és tőlük segítséget kérni. Én azon az állásponton vagyok, hogy nem a népnek kell bizonygatni az igazam, hanem a bíróságon fogom ezt megtenni. Ezek után jöjjön bármilyen döntés, azt elfogadom. Egyébként ez annyira kellemetlen dolog, mert a szívem szerint beszélnék róla, de az eszem mást mond. Anyaként, nőként mégiscsak van ennek a szituációnak egy üzenete, amit vállalnék akkor is, ha nem egyedülálló anya lennék: a gyerekeknek igenis szüksége van anyukára és apukára, bármilyen élethelyzet is legyen. Teljes mértékben el kell utasítanom azt, hogy én bármilyen mértékben is akadályoznám az apukát abban, hogy a gyerekekkel legyen. Még az időbeosztására, életritmusára is tekintettel vagyok – hangsúlyozza Nagy Melanie – Nők, filter nélkül Köböl Anitával című műsorban.