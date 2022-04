Minden, amit tudni akartál a Korona következő részeiről

Sorra szivárognak ki az információk a nagy sikerű Korona folytatásáról. Az 5. évad ugyan csak novemberben érkezik, de már annyira lázban tartja a rajongókat, hogy óhatatlanul csurran-cseppen számukra egy-egy kulisszatitok. Annyi már bizonyos, hogy Diana hercegné életének utolsó évei a sorozat egy kritikus pontja lesz.

De lássuk, mi mindent lehet már tudni a Netflix sikersorozatáról?

Ki fogja alakítani a királynőt?

Olivia Colman szerepét az 5. évadban Imelda Staunton veszi át. A színésznőt idehaza a legtöbben a Harry Potter-filmekben láthattuk, mint Dolores Umbridge, de többek közt a Downton Abbeyben és a Nanny McPhee - A varázsdada című filmben is feltűnt. Staunton elmondta, már a kezdetektől fogva szívesen nézte A koronát, és megtiszteltetésnek érzi, hogy csatlakozhatott egy ilyen kivételes csapathoz. Azóta már az első kép is megjelent róla, mint az új II. Erzsébet királynő.

Kik érkeznek még?

Diana hercegné szerepét Emma Corrin a Nyughatatlan özvegyek színésznőjének, Elizabeth Debickinek adja át. „Diana hercegné szelleme, szavai és tettei nagyon sok ember szívében élnek. Kiváltság és megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatok ehhez a mesteri sorozathoz, ami már az első epizódjától kezdve lekötött” – árulta el az ausztrál színésznő a Twitter-oldalán.

Eközben Károly herceg szerepét Dominic West veszi át Josh O’Connortól. VI. György fiatalabb lányának, Margit hercegnőnek a szerepét Helena Bonham Carter és Vanessa Kirby után Lesley Manville veszi át. Ami Fülöp herceget illeti, a Trónok harca sztárja, Jonathan Pryce lesz A korona utolsó Edinburgh hercegét alakító színésze. De láthatjuk még többek közt Olivia Williamst, mint Camilla Parker Bowles, Khalid Abdallát, mint Dodi Al-Fayed, valamint Bernie Carvelt és Lydia Leonardot Tony és Cherie Blair szerepében.

Vilmos és Harry herceg is feltűnik a Korona 5. évadában?

Igen, mindkét herceg karaktere megjelenik majd a sorozat ötödik évadában. A tinédzser Vilmost várhatóan Senan West, Dominic West fogja alakítani, az viszont, hogy Harry herceget ki kelti életre, még ismeretlen. A sorozat új évadában várhatóan azt is láthatjuk majd, milyen terhet jelenthetett Vilmos herceg számára az, hogy édesanyja folyamatosan a sajtó figyelmének a középpontjában állt.

Milyen időszakot fog lefedni az új évad?

A korona minden eddig megjelent évada körülbelül egy évtizedet ölelt fel. Ezt szem előtt tartva az 5. évad várhatóan a ’90-es évek elején fog kezdődni, és a 2000-es évek elején érhet véget. A kérdéses évtized különösen viharos volt a királynő számára, és bizonyosan nagy szerepet kap Diana hercegné botrányos 1995-ös interjúja - amelyben a hercegné elmondta, hogy hárman voltak a házasságában - is, mi több, az eddigi hírek szerint egy teljes epizódot szentelnek majd neki. Ezen kívül az is szinte biztos, hogy Károly herceg és Diana hercegné 1996-ban bekövetkezett válását, valamint a tragikus autóbalesetet is láthatjuk majd az évad végén.

Milyenek lesznek az 5. évad jelmezei?

Az Emmy-díjas tervező, Amy Roberts a 3. évad óta öltözteti a szereplőket, ami az új évadban sem lesz másként. Az eddig megjelent fotókon láthattuk, hogy Debicki, Diana szerepében zöld fürdőruhában és fehér rövidnadrágban fürdik a tengerben, integet egy jachtról, egy elegáns virágos ruhát visel, és egy khaki színű kétrészes ruhában sétál Spanyolországban, tehát ezúttal is több olyan kosztümöt láthatunk, amelyeket Diana eredeti ruhái ihlettek, és várhatóan a többi szereplő megjelenése is hasonló elvek mentén alakul majd ki.

Lesz a sorozatnak 6. évada?

Bár a sorozat forgatókönyvírója, Peter Morgan korábban bejelentette, hogy az 5. évad lesz a Korona utolsó része, később meggondolta magát, és megerősítette, hogy 6. évad is lesz. „Amikor elkezdtük megvitatni az 5. évad történetét, hamar világossá vált, hogy a történet gazdagságának és összetettségének méltányolásához vissza kell térnünk az eredeti tervhez, és hat évadot kell készítenünk” – árulta el PeterMorgan.