Kulcsár Edina kiakadt: Ne reklámozzanak semmit a nevemmel!

Kamuoldalak élnek vissza Kulcsár Edina nevével. Ez alapvetően nem is volna meglepő, hiszen az üzletasszony rendelkezik jelenleg a magyar női hírességek közül a legnagyobb követőbázissal a közösségi médiában, ráadásul az utóbbi hetekben a szokásosnál is több figyelem irányult rá a magánélete alakulása miatt. Most azonban egy fogyasztószert reklámoznak a nevével – akárcsak korábban Rubint Rékával, Liptai Claudiával vagy Ábel Anitával –, ami ráadásul egy tabletta, ki tudja, milyen hatóanyagokkal.

Nem akar bíróságra menni

Edina rögtön felhívta a figyelmet a közösségi oldalán arra, hogy soha életében nem hallott a termékről.

– Alapvetően béketűrő típus vagyok, így most sem szeretnék a bíróságig elmenni, ezért kérem az ehhez hasonló kamuoldalakat, hogy ne reklámozzanak semmit a nevemmel. De ami a legfontosabb, hogy tisztázzuk: nem szedek semmiféle csodaszert, így ezt a terméket sem, és semmiképp nem ajánlom a megvásárlását senkinek! Elhiszem, hogy jól hangzik a gondolat, miszerint egy doboz pirulától lefogyhatunk, de szerintem ilyen szer nem létezik. Mégha valóban hatna is, az nem magától fog működni, ráadásul ki tudja milyen kárt okozunk az egészségünkben – mondta el a Metropolnak Kulcsár Edina.

Jóból elég a kevesebb

Az egykori szépségkirálynő megosztotta a lappal, hogy „csodaszerek” helyett ő mivel tartja rendben magát, miként tud jelenleg odafigyelni a szépségápolásra.

– Tudom, hogy a professzionális haj-arc- és bőrápolás bizonyos tekintetben pénztárcafüggő, de miután az utóbbi években sok mindent kipróbáltam, az olcsótól a kicsit drágább termékekig, azt állapítottam meg, hogy a minőségi termékek megvásárlása kifizetődőbb, mint a pár száz forintos, de egyébként nagyrészt haszontalan kencék. Hiszen a jó dolgokból mindig elegendő a kevesebb.

Edina vallja: a bőr- és hajápolásra igenis megéri költeni Fotó: Knap Zoltán

Az influenszer néhány évvel ezelőtt kezdett komolyan foglalkozni a bőrápolás témakörével, miután édesanya lett. Kisebbik gyermeke, Nina születése után ráadásul pigmentfoltjai lettek, amik eltüntetéséhez hatékony megoldást keresett.

De nemcsak a katalógusokat lapozta át vagy a termékek hátoldalán tanulmányozta a címkét, hanem könyveket is elolvasott, hogy minél inkább tisztában legyen azzal, mit tesz a bőrével. Végül a koreai arcápolás mellett tette le a voksát, ami egy öt- vagy tízlépéses napi rutinból áll: arctisztítót, tonikot, fényvédőt, hidratálót és szérumokat használ; jóllehet, azt nem tagadja, hogy kétgyermekes édesanyaként nem minden nap jut ideje a tükör előtt állni.

Minden anyának jár a kényeztetés

– A gyerekek prioritást élveznek az életem minden területén, és bár szépségkirálynő voltam, de ez nem jelenti azt, hogy az időm javarészét saját magammal foglalkozva töltöm – oszlatta el a tévhitet mosolyogva. – Van, hogy egy-két nap kiesik, de egyébként sem sminkelem magam erősen, jobban szeretem a természetes megjelenést. Ha viszont minden jól alakul és nem alszom épp el a gyerekekkel a fektetésnél, akkor ilyenkor, késő este szoktam időt fordítani a bőröm és a hajam ápolására. A reggeli rutint pedig hajnalban végzem, mielőtt a kicsik felébrednek, persze csak ha sikerül megelőznöm őket. Nem könnyű összehangolni mindent, de szerintem egy kis kényeztetés, odafigyelés minden édesanyának jár – fogalmazott Kulcsár Edina.