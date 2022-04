Fény derült Bródy János betegségére, rövid időn belül hetedszer műtik meg

Először beszélt betegségéről Bródy János. A dalszerző-énekes februárban tett ki magáról egy olyan fotót a közösségi oldalára, amin fél arca be volt kötve, és egy kórházban feküdt. Koncertjeit is lemondta. A hvg.hu-nak most elárulta, úgynevezett bazaliomája volt, ami egy bőrdaganat.

Az a szabály, hogy minden olyan szövetet ki kell vágni, ahol ez a rosszindulatú sejtburjánzás megjelenik – mondta a lapnak Bródy, aki operációk sorozatán van túl.

Még egy műtétje lesz, a jövő héten, az lesz a hetedik.

Remélem, hogy az már tényleg az utolsó lesz, és csak nagyon közelről lehet majd észrevenni rajtam, hogy némiképp megváltozott az arcom – mondta.