Zsebpénzüket költik a tinilányok a Sztárban sztár jóképű énekesére: Szürreálisan nagy támogatást kapok!

Vasárnap 18.55-kor kezdődik a TV2-n a Sztárban sztár várva várt elődöntője. Már csak öten vannak versenyben és közülük egy valaki biztosan elviszi majd a fődíjat. Marics Petit a rajongók imádják, talán még énekelnie sem kéne, akkor is továbbjutna a következő adásba. Ő az egyik legnagyobb meglepetése a TV2 Sztárban Sztár 8. évadának, hiszen érezhetően közönség kedvenc, akinek hatalmas szavazótábora van. A műsor előtt YouTube-sztár volt, és a koncertjein varázsolta el a fiatal lányokat, akik a jóképű énekes tévés szereplését is lelkesen követik.

Tinilányok szavazatai

Korábban már beszámoltunk róla, hogy vannak lányok, akik az összes zsebpénzünket szavazatokra költik, ám Marics Peti akkor üzent a tiniknek. Arra kérte őket, hogy ne költsenek rá sokat, ne hívják túl gyakran az emelt díjas számot, mert sokba kerül és galiba lehet belőle otthon, de úgy fest, szavai ez esetben hiábavalók voltak. Bár Peti maga is tudja, hogy a Sztárban Sztárban eddig nem mindig sikerült maximálisan teljesítenie, a továbbjutása egyszer sem volt kétséges. Megkerestük az énekest, hogy értékelje teljesítményét.

Fotó: Knap Zoltán

Tisztán látja önmagát

– Annak nagyon örülök, hogy sikerült erősen bekezdenem az első két produkciómmal. Mind a két alkalommal heti győztes voltam. Aztán jött egy technikai malőr: nem szólt a mikrofonom és beteg is voltam, így nem sikerült a legjobban megoldanom a feladatot. Ezután is jöttek még olyan feladatok, amiket nehezebben tudtam megoldani, vagy maga a karakter volt langyos-víz, így nem lehetett nagyot gurítani velük. Már csak két hét van a versenyből és boldog vagyok, hogy eljutottam idáig. Remélem, a most vasárnapi produkcióim ismét nagyon jók lesznek – mondta Marics, aki tehát tisztán látja önmagát, és megfelelően értékeli a Sztárban Sztárban nyújtott teljesítményét is, így azt is tudja, hogy rengeteget köszönhet a rajongóinak, akik - bármit is nyújt a színpadon - megállás nélkül szavaznak rá.

Fotó: TV2

Kapcsolat a rajongókkal

– Szürreálisan sok támogatást kapok és borzasztóan hálás vagyok érte. Azért azt elmondanám, hogy ez nem a semmiből termett. Évek munkája van ebben és bár főműsoridőben ez az első műsor ahol egy ország láthat, de már régóta koncertezünk a ValMar-al és a kapcsolatot is komolyan ápoljuk a rajongóinkkal. Szóval itt nem csak arról van szó, hogy azért kapok szavazatokat mert jól nézek ki, ennél sokkal többről van szó – fejezte be az énekes, aki most vasárnap két egyéni produkcióval is színpadra áll, hogy meggyőzze a közönséget, de ahogy eddig is, szinte biztos, hogy a rajongói a döntő napjáig mellette lesznek.

Egyetlen nőként

SZEKERES ADRIEN utolsó női előadóként küzd meg négy férfi társával a TV2 Sztárban sztár elődöntőjében. Az énekesnő célja egyelőre a döntőbe jutás, a végső győzelemre még nem mer gondolni.

– Alapból három-négy adást tippeltem volna magamnak összesen, de úgy tűnik, szerencsére tévedtem – kezdte lapunknak az énekesnő, aki elismerte, hogy sokat változott a műsor alatt. – Szerintem jóval lazább lettem. Minden tőlem telhetőt megteszek elsősorban még nem azért, hogy megnyerjem az egész műsort, hanem, hogy ott legyek a döntőben – fűzte hozzá.