Vavra Bence: ”Még az is lehet, hogy a műsor után elkezdek táncolni”

A péntek reggeli Mokkában Vavra Bence beszélgetett a műsorvezetőkkel, aki többek között azt is elárulta, olyan új irányok felé tereli a műsor, amelyekben korábban nem feltétlenül gondolkodott… De az is kiderült, olyannyira együtt él a produkcióval, hogy még esténként is folyamatos a műsorral kapcsolatos teendők körül cikáznak a gondolatai.