Szőcs Reni leleplezte Alekoszt: megdöbbentő, mit tett a volt valóvilágos

Azt eddig is tudtuk, hogy Nagy Alekosz nehezen viseli, ha sikertelen a nők körében, de most úgy tűnik, átlépett egy határt, amikor Szőcs Renit akarta (sikertelenül) megkörnyékezni. Az énekesnő a Facebook-oldalán osztotta meg a történteket.

Szerencsére leginkább pozitív, kedves üzeneteket kapok tőletek, de sajnos vannak negatív kivételek is. A legtöbbször, ha bántó üzenet érkezik, megpróbálom azt is helyén kezelni, és a pozitív visszajelzésekből merítkezni. Most azonban megosztom veletek Nagy Alekosz sértő és felháborító üzenetét. Azért teszek így, mert egy közszereplő nem hogy kivételt élvez, de még inkább fontos volna, hogy az alapvető emberi normákat be tudja tartani. Neki ez nagyon nem sikerült. Többszörösen sikerült megaláznia mint nőt, és mint erdélyi magyart is – kezdte a történetet Reni, majd rátért a részletekre:

– Alekosz először kedvesen próbált közeledni felém. Ismerősnek jelölt, amit én illendően el is fogadtam, nem látva ebben semmi kivetnivalót. Később már picit tolakodóan randizni szeretett volna, amire nem reagáltam, hiszen nyilvánvalóan tudhatta ő is, hogy boldog párkapcsolatban élek, így magyarázkodnom is felesleges lett volna, hogy miért is tiszteletlen az invitálása.

Ma reggel viszont minden határt átlépett, amikor korábbi sikertelenségét úgy próbálta megtorolni, hogy alpári stílusban sértegetni kezdett, és ostobának titulált. Nőként kikérem magamnak azt a stílust, amit Alekosz megenged magának! Ráadásul nem csak nőiességemben próbált megalázni, hanem bősz románozásba is kezdett. Egészen elképesztő, hogy 2022-ben még vannak emberek, akik magukra férfiként tekintenek, és még mindig ezen a szinten nyilvánulnak meg. Nőként és külhoni magyarként is messzemenőkig elítélem az ilyesfajta megnyilvánulásokat, és mindenkit arra biztatok, hogy ne maradjatok csendben az ilyesféle zaklatásokkal és megaláztatásokkal szemben.

Alekosznak pedig azt kívánom, mihamarabb találja meg azt a lelki békét, amit bennem próbált megsemmisíteni – írta Reni, és csatolt is egy fotót Alekosz üzeneteinek egy részéről.