Áll a bál a Kihívóknál: Rozs Geri elvesztette önkontrollját, megijedtek tőle a lányok

Ahogy telnek a napok, hetek több ezer kilométerre a családtól, szerelmektől, otthontól, egyre nő a feszültség a versenyzőkben. Egy-egy vereség, a sikertelenség tovább erősíti ezt az érzést, amit ki könnyebben, ki nehezebben dolgoz fel.

Geriből felszínre tört a feszültség, ami sokakat megdöbbentett Fotó: TV2

A hétfői villajáték nem alakult jól, veszítettek a Kihívók, ráadásul a második szettben 7:2-re kikaptak, Rozs Gerinek sem ment a játék, nem tudta kezelni a szitut.

Hosszú ideje vagyunk a játékban, és ismét eljött nálam egy olyan pillanat, amitől óvakodtam én is, illetve szerettem volna megóvni a többieket is

– vallotta be a Borsnak Geri.

– Elhajítottam egy labdát, ami úgymond nem volt egy szép gesztus. Egy picit engem is meglepett, de pár másodperc után ráeszméltem, hogy ez nem az az út, amit mostanában választottam magamnak, illetve Fater és Dani is nagyon sokat segítettek abban, hogy lenyugodjak. Ha esetleg máskor is előfordulna, bízom benne, hogy sokkal jobban fogom tudni kezelni, mint akár most, vagy akár előtte.

Grétit megrémítette Geri kirohanása Fotó: TV2

Ebben Szente Gréti is bízik, aki kiakadt csapattársa kirohanásától.

Hirtelen megijedtem, mert én is abba az irányban álltam, amerre dobta a labdát Geri – mesélte a tavalyi évad női győztese

– Arrébb mentem, utána ideges lettem és magam alatt voltam, hogy mi történt, csak fel-alá mászkáltam a pálya szélén… Mindenkiből mást vált ki egy-egy szitu, de meg kell tanulnunk alkalmazkodni és elfogadni egymást. Nekünk is el kell fogadnunk, hogy ő időnként hevesebben reagál, de neki is el kell fogadnia, hogy ez ijesztő is lehet számunkra. A kompromisszumkészség csapatszinten fontos, különben nem gördülékeny az együttélés. Előfordul, hogy minden összejön és kitör belőlem is az indulat, de igyekszem visszafogni magam, vagy inkább kicsit félrevonulok, amíg lenyugszom.