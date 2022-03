Nemzetközi koncert Ukrajnáért

“Ma az egész civilizált világ Ukrajna mellett áll. Partnereink példátlan szankciókat vezettek be a megszállók ellen és pénzügyi, katonai és humanitárius segítséget nyújtottak, nyújtanak Ukrajnának. Ez a támogatás hozzájárul a világ jövőjéhez - ha Oroszországot nem állítják meg Ukrajnában, más európai államok is veszélybe kerülhetnek. A világ egységére és szolidaritására most nagyobb szükség van, mint valaha” – írják a #StopWar szervezői. “Ez a kezdeményezés arra törekszik, hogy tovább erősítse a nemzetközi közösséget az orosz terjeszkedéssel szembeni ellenállásban."

Az akció szervezőinek célja egyrészt a pénzgyűjtés a háború áldozatául esett ukrán állampolgárok humanitárius szükségleteinek kielégítésére, másrészt a közvélemény figyelmének felkeltése és fenntartása, hogy cselekvésre bátorítsa az embereket és meggyőzze a vezetőket, hogy még jobban segítsék Ukrajnát, hogy ez a szörnyű háború véget érjen.

“A Sziget Fesztivált majd’ 30 éve azért alapítottuk, hogy legyen egy hely, ahol szeretetben és békében találkozhatunk” – mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. “Ez a cél azóta is változatlan. A jelen helyzet pedig még erősebben arra ösztönöz minket, hogy markánsan kiálljunk alapértékeink mellett és a Sziget több mint 100 országban élő többmilliós közössége együtt tegyen hitet a békevágy mellett, csatlakozva a nemzetközi összefogáshoz” – tette hozzá a főszervező.

A maraton-koncert tehát március 27-én, közép-európai idő szerint 17.30-kor kezdődik Varsóban, olyan világhírű zenekarok és művészek meghívásával, mint az Imagine Dragons, a Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, a Brainstorm. A #StopWar-t a Sziget facebook oldalán követhetjük.